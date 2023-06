AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek A Haber'de katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu...İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...'Özellikle şunu söylemek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir kelimesi çok önemli. Kılıçdaroğlu, ‘Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam olarak götüreceğim.' dedi. Bugün ki yaptığı toplantının içerisinde önemli söylediği cümlelerden bir tanesi. Ama biz gemiye bakıyoruz, geminin her tarafı su almış durumda. Gemiyi sağlam olarak limana götürmek istediğini söylüyor ama geminin her yeri su aldı. Bu geminin içerisinde kimler var diye baktığımız zaman, bundan hiç ders çıkartmayan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Yani HDP ile iş birliği içerisinde olması, Kandil'in aleni olarak kendisine destek vermesine rağmen en ufak şekilde onlara bir kelime söylememesi ve bu olaylarla ilgili de en ufak bir şekilde bir öz eleştiri yapmaması, grup toplantısında aslında hepimizi hayrete düşürdü. Çünkü, Kılıçdaroğlu bir yenilginin arkasından belki bir öz eleştiri yapar diye de bekledik. Bunun üzerine, tam tersine kendisini eleştiren basın mensuplarına ‘Kalemini satan ve onurlu davranmayan, kendilerini savcı yerine koyan gazetecileri ben sorgularım.' şeklinde bir cümle kullandı. Yani biz bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisine öz eleştiri yapmasını beklerken ki bu konuştuğu kişilerin birisinin Sayın Fatih Portakal birisinin de Sayın Fatih Altaylı olduğu piyasada söyleniyor. Bu iki kişiyi hedef alarak, bu kişilerin ‘satılık kalem olduğunu ve onurlu şekilde davranmayan gazeteciler olduğu' yönünde bir söylemde bulundu.Biz bugün Kılıçdaroğlu'ndan kendisine öz eleştiride bulunmasını isterdik. Seçimi neden kaybettiğini veya bu kaybetmenin nedenlerinin neler olduğunu, tek tek sıralamasını isterdik. Maalesef bunları yapmadı.Özellikle geçtiğimiz seçimin içerisinde, Türkiye'de, vatandaşımız, ‘PKK terör örgütünün aleni olarak destek verdiği bir siyasi partiye ve onun liderine karşı bizim bir tepkimiz var.' dedi. Aslında bunu çok iyi okumak lazımdı. Maalesef Sayın Kılıçdaroğlu, bunu okuyamadı. Yaptığı yanlışlar sadece bunlar değildi. Birçok yanlışı sıralayabiliriz. Mesela muhalif medyanın oy vermeyen vatandaşları cahil olarak görmesi veya depremzede vatandaşlarımızın oy vermemelerinden ötürü kendilerine çok ağır küfür ve hakaretlerin edilmesi veya kendi içlerinde desteklemeyen gruplara, mesela Sayın Muharrem İnce, sözde bir kaset komplosuyla, kendisine bir şantaj yapılırcasına hareket edilmesi, aslında Kılıçdaroğlu'na ve onunla birlikte hareket edenlere çok ciddi oylar kaybettirdi. Bunun yanı sıra CHP'nin il ve ilçe örgütlerini yok sayarak DEVA, Gelecek ve parti başkanının ismi bilinmeyen Demokrat Parti'ye birçok milletvekili vermesi, yine kendi örgütleri tarafından çok ciddi sıkıntıyla karşılandı. Bunlara hiç bakmadılar.'CHP'NİN BU HALE GELMESİNİN EN BÜYÜK SORUMLUSU KILIÇDAROĞLU“İsmail Saymaz'ın bir sorusu vardı. Özellikle kırsal kesimden oy alamadığı yönündeki sorunun üstüne, şehirlilerin kendisine oy verdiğini, kırsal kesimin kendisine oy vermemesini bir başarı olarak adlandıran Kemal Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya geldik. Bu aslında toplumda şok etkisi yapacak bir durum. Zaten, CHP zihniyetinin temel zihniyetindeki problem bu. Vatandaşın bir kısmını maalesef cahil, kendisine oy vermeyen kısımları kötü, Türkiye'de yobaz, gerici kesim olarak adlandırması. Hala bu hatada dışarı çıkmış durumda değiller.Baktığınız zaman Bülent Ecevit'in iktidar olduğu dönemin içerisinde, köylerden çok ciddi oy alan, sol iktidarın olduğu bir dönemden, bugün köylerden hiç oy alamayan bir sol muhalefet partisinin olduğu dönemlere doğru geldik. Bunun en büyük mimarlarından bir tanesi de aslında Kemal Kılıçdaroğlu...”Sözlerini sürdüren Gökçek, “Depremzedeler kendisine oy vermediler diye etmedikleri hakaretler kalmadı. Bugün bakıyoruz Sayın Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nu televizyonlarda eleştiriyor ancak AK Parti'ye oy vermeyen, MHP'ye oy veren insanları ‘cahil' olarak adlandıranlardan bir tanesi de kendisiydi. Aslında muhalefette şöyle bir durum da söz konusu. 1 ay önce Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneteceğine yüzde 100 inandıkları ve bu ülkeyi yöneteceğinden hiçbir şüphesi olmadıklarını söyledikleri Kılıçdaroğlu'nu bugün taşlar hale geldiler. Bu da hayret verici bir durumdur. O Kılıçdaroğlu çok iyiydi de bugün mü çok kötü oldu diye de sormak istiyorum. Sadece nedenlerden birisi de bu değil. Bu olayların içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın sanki bu işte hiçbir payı yokmuşçasına açıklamalar yapması da beni çok şaşırtıyor. Ekrem İmamoğlu'nun seçim boyunca ve özellikle seçim gecesi, vatandaşlara çıkıp ‘biz öndeyiz' demesi, vatandaşları aldatması, bu konularla ilgili partisine verdiği zararlar ortada. Erzurum'da çok ciddi bir provokasyona imza attı. Erzurum'da vatandaşlara ‘biz esnaf gezisi yapacağız' dediler, valilikten izin aldılar. Sonra gittiler orada miting yapmaya kalktılar. Çok ciddi bir provokasyona imza attılar. Bunların yalan olduğunu vatandaş görmeye başladı. ‘Milliyetçilik' adı altında, Truva Atı misali Mansur Yavaş'ı önümüze sürdüler. Ama Mansur Yavaş televizyonlara çıktığında bir baktık ki ‘Selahattin Demirtaş cezaevinden çıksın. Belki PKK terör örgütü silah bırakır.' diyebilecek kelimeler kullanmaya başladı. Bu aslında seçmenin kafasında çok ciddi bir karışıklığa yol açtı ve bu karışıklığa yol açması da oy anlamında yansıdı. En büyük nedenlerden biri şu; Vatandaş, PKK terör örgütünün aleni olarak destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna karşı hiçbir cümle kurmamasından çok ciddi rahatsızdı. Bu toprak bütünlüğü ile ilgili bir endişeyi ortaya çıkarttı. Bundan dolayı da vatandaş bir tepki koydu. Buna rağmen en ufak bir ders çıkartmış CHP yok.” şeklinde konuştu.CHP'DE ÇOK CİDDİ GRUPLAŞMALAR VAR“Seçimden önce İmamoğlu ve Yavaş'ın ülkeyi yönetebileceğini, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevini yapabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bugün tam tersine bu kişilerin bölgelerdeki görevini yapmaları gerektiğini söylüyor. O zaman biz de soralım. Seçim boyunca niye yanınızda gezdirdiniz? Neden klipler çektiğiniz sağınıza İmamoğlu solunuza Yavaş'ı oturtturdunuz? Sadece bunu yapmadılar. Seçim reklam filmlerinde oynattılar, Sayın Akşener pankartlarda kullandı. Şimdi kalkıyorlar ‘Bu kişilerin sadece görevlerini yapmalarını istiyoruz.' diyorlar. Bu da zaten tutarsızlıklarının en büyük göstergesi.Kemal Bey kendini kurtarmaya çalışıyor. Tekrar görevde kalmaya çalışıyor. Grup Başkanvekilleri dahil olmak üzere içeride çok ciddi gruplaşmalar olmuş durumda.”İMAMOĞLU KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR“Ekrem İmamoğlu'nun dört yıldır yaptığı hiçbirt icraatını göremiyoruz. Kendisi de çok iyi biliyor ki İBB Başkanlığı'na aday olursa zaten büyük bir ihtimalle seçimleri kaybedecek. Zaten şuan da aday olup olmaması dahi askıda gibi görüyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu belki de Sayın İmamoğlu'nu önümüzdeki dönemde aday yapmayabilir.Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'ten bu yana gelmiş geçmiş en büyük yalancı siyasetçisi Ekrem İmamoğlu'dur.Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden bugüne kadar defaatle vatandaşımıza yalan söylemiştir. Örnek vermek gerekirse hiçbir icraatini yapmadığı gibi seçim vaatlerinin hiçbirini yapmamıştır. Bir programda ‘Ben deprem sorununu 5 yılda çözerim' derken, başka bir programda bakıyorsunuz ‘Ben deprem sorununu 100 senede çözerim' diyen bir İmamoğlu ile karşı karşıya gelebiliyoruz. Yani İmamoğlu, şuan da kendisinin İstanbul'daki durumunu kurtarabilmek için aslında kapağı CHP Genel Merkezi'ne atmaya çalışıyor. Eğer HDP, Ekrem İmamoğlu'na destek vermeyeceğini açıklarsa ki seçimde ayrı ayrı girebilme durumu olduğunu da söyledi, bu durumda Ekrem İmamoğlu'nun seçilme durumunun imkansız hale geldiğini zaten otomatik olarak görmüş olacağız. HDP desteği ile dahi zaten CHP'de İBB kayıp olarak gözükürken, HDP'nin desteklemediği halde zaten bu durumla karşı karşıya geleceği ortada. Ekrem İmamoğlu kendini kurtarmak istiyor.”KILIÇDAROĞLU İLE İMAMOĞLU GÖRÜŞECEK“Hatırlarsanız geçen seferde de Ekrem İmamoğlu'nu, aynı şekilde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları olduğunda hemen grup toplantılarına çağırdığında ‘Biz seninle baba-oğul gibiyiz' diyerek aslında bir gaz alma operasyonu yapmışlardı. Ben aslında Özgür Özel'in de çıkışını buna bağlıyorum. Ekrem İmamoğlu aday olmasaydı, Özgür Özel de bir adaylık çıkışı yapmayacaktı. Aslında burada bir rakip gibi gözükerek, İmamoğlu'nu köşeye sıkıştırarak aslında adaylıktan çekme ya da bu eleştirilerini indirme olayı olabilir. Yarın şöyle bir pazarlık da olabilir. Belki Ekrem İmamoğlu ‘Bana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı garanti et. Ben bu konuları bir daha açmayayım.' diyecek. Çünkü kendi adaylığının da sıkıntıda olduğunu düşünüyorum. Böyle bir durumda karşı karşıya gelebilmeleri söz konusu olabilir.Kemal Kılıçdaroğlu kim ne derse desin benim nezdimde bir diktatördür. Çünkü, Sayın Cumhurabaşkanımıza gerek yurt dışı gerekse CHP'nin bütün organları, demokratik seçimle gelmiş, halkın oyu ile defalarca kazanarak gelmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu ifadeyi kullanarak itham etmeye kalktılar. Yurt dışı gazeetelerine gidip beyanatlarda bulundular. Kendisi defaatle seçim kaybetmesine rağmen koltuk bırakmayanlara diktatör denir. Bu ‘diktatör' ifadesi Kılıçdaroğlu için kullanılacak bir ifadedir. Düşünebiliyor musunuz? Demek ki bunlar iktidarda olmuş olsalar, seçimi bıraksalar, demokratik yoldan gitmeyeceklerinin de aslında bir göstergesidir bu. Çünkü, defaatle seçim kaybediyor. Kendi içindeki kitleler istemiyor. Ama buradaki temel problem şudur; CHP'nin özellikle kendi içerisindeki delege yapısı, üzülerek ifade ediyorum, mezhepsel bir yapılanmadır.CHP'nin içerisinde mezhepsel bir yapılanma vardır. HaberTürk televizyonunda Ekrem İmamoğlu yayına katılıp durup dururken kendisinin ‘Sünni' olduğunu söylemiştir. CHP'nin içerisinde maalesef olmaması gereken ama Alevi ve Sünni vatandaşlarımızın arasındaki bir problem de içeride vardır.Bugün Türkiye'de durup dururken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ‘Ben Sünniyim' diye bir çıkış yapmı olsaydı, Türkiye'de yer yerinden oynardı. Seçim öncesinde Sayın Kılıçdaroğlu, bunca yıldır kardeşçe yaşadığımız, birbirimizi çok sevdiğimiz, Alevi ve Sünni kardeşlerimiz kardeştir. Bunların arasına sanki nifak sokmak ister gibi durup dururken ‘Ben bir Aleviyim' çıkışıyla ortaya çıktı. Bu yapı aynı şekilde CHP'nin içerisinde de vardır. Bu, Türkiye için bir tehlikedir.Kılıçdaroğlu istemediği süreç içerisinde CHP Genel Başkanlığı'na kimse gelemez. İstedikleri kadar içeride rahatsızlık olsun, istedikleri kadar muhalif medyadan kendilerine sert söylemler olsun.”KILIÇDAROĞLU GAZETECİLERE HAKARET ETTİ!Ben buna iki ayrı yönden bakmak istiyorum. Birincisi; Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Kalemini satan ve onurlu davranmayan kişiler' diyor. Demek ki bu kalemini satan kişileri, Sayın Kılıçdaroğlu daha önce satın aldı. Bunu bir konuşmamız lazım. Kılıçdaroğlu, satın almadığı bir kişinin satılık olup olmadığını nereden bilecek? Bunu buradan sormak istiyorum. Yıllar boyunca bizim camiamızda, Cumhur İttifakı'nı destekleyen bütün medya mensuplarına ağızlarına gelen bütün ağır hakaretleri ettiler. Ben buradan sormak istiyorum. ‘Size kalemini satan kişiler' diyor. Siz kaleminizi gerçekten satıyor musunuz? Daha önce Kılıçdaroğlu sizin kaleminizi satın aldı mı?İkinci bakış açısına geldiğimiz zaman, bizi bütün dünya ülkelerine gidip bu ülkedeki gazetecilerin tutsak olduğunu, bu ülkedeki gazetecilerin hiçbir şekilde özgürlüğünün olmadığını defaatle dile getirdiler. Kemal Kılıçdaroğlu, bu gazetecilere bu kadar hakaret ediyor, ‘onursuz ve kalemini satan' diyor. Şimdi, kendi ülkesindeki gazetecileri daha iktidara gelmeden, muhalifken böyle eleştiren bir diktatörü de yurt dışının ve yurt içindeki kişilerin de görmesi gerektiğini düşünüyorum.Aslında bu yapı bakıldığı zaman Kandil'in desteklediği HDP'de vardır. Körle yatan şaşı kalkar. Bunlar zaten kendilerini desteklemeyen herkesi düşman ilan eden bir sistem kurdular. Bu sistem en sonunda geldi Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandı. Hatırlayın. Yılmaz Özdil bir eleştiri yaptı. Sözcü Gazetesi'nin televizyonundan atıldı. Sonra kendisi tweetlerini durdurmak zorunda kaldı. Gece gündüz Yılmaz Özdil'i linç ettiler. Bu çok yakın bir süreç içerisinde oldu. Aynı şekilde, Sayın Meral Akşener... Sinan Oğan kendisini desteklemedi diye hakaretlere maruz kaldı.CHP'de şöyle bir zihniyet var. Siz kim olursanız olun onlara destek vermediğiniz zaman düşmansınız, dünyanın en kötü insanısınız ve ötekileştiriliyorsunuz. Bundan önceki zamanlarda Demokrat Parti'de Menderes'e yaptıkları ortada. Demokrat Parti kendilerini destekledi, en iyi ittifak ettikleri insan oldu. Rahmetli Erbakan'a yapmadıklarını bırakmadılar, başörtülü kardeşlerimize yapmadıklarını bırakmadılar, Saadet Partisi kendilerini destekleyince en büyük arkadaşları oldu. Bu aslında CHP'nin bir ilkesinin olmadığının göstergesi. Onlar kendilerindenseniz sizi severler ve yol yürürler, onların karşısındaysanız ağızlarına gelen hakaret ve iftirayı atmak onlarda bir gelenek haline gelmiş. Bugün Türkiye'de kendilerini desteklemiyorlar diye gazetecilere ‘kalemlerini satıyorlar' diyor.”