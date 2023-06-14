ABD ve Yunan gazetelerinden dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan itirafı: Yeni dönemin güçlü lideri

Yunanistan'dan Türkiye ve Erdoğan itirafı geldi. Türkiye'nin tüm hamlelerini takip eden Yunan basını Erdoğan'ın ABD ve AB'nin taleplerini yerine getirmek zorunda olmayan güçlü bir lider imajı çizdiği ifade edildi. Öte yandan Batı'nın Türkiye'yi kaybetmekten korktuğu da ifade edildi. ABD'li The Hill ise Batı'nın neden Ankara'ya sırtını dönemeyeceğini yazdı.Türkiye'nin Batı kampının dışında stratejik ortakları ve muhatapları olduğunu yazan ekathimerini, Batı'ya da tam anlamı ile kapının kapatılmadığını yazdı.Türkiye'nin Moskova'ya yapılan yaptırımlara ortak olmadığından şikayet eden gazete F-16 talebinden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. Türkiye'nin NATO'nun en büyük askeri gücü olduğuna dikkat çekilen haberde, AB ve ABD'nin Türkiye'yi kaybetmekten korktuğu için bazı meseleleri sorun etmekten kaçındığını yazdı.Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine engel olması ya da yaptırımlar konusundaki tavrı NATO ülkelerini ne kadar tehdit ederse etsin yine de hakim olan görüşün 'Türkiye'yi kaybetmemek' yönünde olacağı ifade edildi.Bu durumun da kendilerini rahatsız ettiği açık açık belirtilen haberde, gerçekçi olunması gerektiği ifade edildi.Erdoğan'ın Washington veya Avrupa'ya itaat etmeye gerek duymayan yeni bir dönemin güçlü lideri olarak gördüğü yazıldı.Öte yandan ABD'li The Hill'de bu itirafı doğrulayacak cinste bir haber yayınlandı. Başkan Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ABD ve Avrupalı müttefiklerine sert bir uyarı olduğu ifade edilen haberde, 'Kesin olan tek şeyin Türkiye ile ilişkilerde dikkatli olmaları gerektiği' vrugulandı.Erdoğan'ın Rusya ve Batı arasında tarafsız bir konumda olduğu açıkça yazılırken güçlü bir adam olarak itibarının artacağı belirtildi.Türkiye'nin coğrafi konumunun önemine dikkat çeken gazete, Ukrayna limanlarına giden gemilerin kontrolünün Türkiye'nin elinde olduğunu ve herhangi bir NATO ülkesinin bunu takdir etmemesinin aptallık olduğu yazıldı.NATO ülkelerinin tahıl koridoru nedeniyle Türkiye'ye müteşekkir olması gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin dış politikadaki stratejik hamlelerine dikkat çekilen haberde güçlü bir pazarlık pozisyonuna sahip olduğu yazıldı.Türkiye'nin İsrail'i Filistin konusunda eleştirirken bir yandan da iyi ilişkiler kurduğu, Ukrayna'ya insansız hava araçları zırhlı personel taşıyıcıları ihraç ederken Rusya ile başta demir çelik olmak üzere çeşitli ticari iş birlikleri yaptığı ifade edildi.ABD Dış İlişkiler Konseyi'nden Steve Cook'un 'Washington ve Ankara artık onları birbirine bağlayan kapsayıcı tehditleri veya çıkarları paylaşmıyor.' görüşünü de okuyucularına aktardı.Ancak ABD'nin Erdoğan'ın ikinci turdaki tarihi zaferinden rahatsızlık duyduğu ifade edildi. Amerika'nın mevcut şartlarda Türk Amerikan ittifakını bozmayı düşünmeyeceği yazıldı.