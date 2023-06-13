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Vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Yangın bitti yeni mi geliyorsun?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yanan 6 katlı binayla ilgili incelemelerde bulundu. Ekrem İmamoğlu'na farklı bir binada faaliyet gösteren işyeri çalışanı tepki gösterdi. Çalışan, 'Yangın bitti, yeni mi geliyorsunuz?' dedi. İmamoğlu ise, "Seni duyamıyorum, gel burada konuş" şeklinde karşılık verdi.

Vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Yangın bitti yeni mi geliyorsun?
Ekleme: 13.06.2023 - 21:17 Güncelleme: 13.06.2023 - 21:22 / Editör: Ozge Selin
Vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Yangın bitti yeni mi geliyorsun?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangının ardından alevlerin 70 saat sonra kontrol altına alındığı fabrikayı ziyaret etti.

'SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

İtfaiye yetkililerinden bilgi alan İmamoğlu, 'Bir can kaybı olmaması hepimiz için sevindirici. İnsanların tahliye olması sevindirici. Çok yakın mesafede bulunan tesislere hiçbir şekilde yangının sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülmesi kıymetli. Bütün itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Şu an gördüğüm kadarıyla yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları sürüyor. Muhtemel bu saatten sonra ilgili soruşturmalar, buradaki birtakım hukuki süreçler işleyecektir.' dedi.

'YANGIN BİTTİ, YENİ Mİ GELİYORSUNUZ'

Açıklamanın ardından İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışanları selamlayan İmamoğlu'na farklı bir binada faaliyet gösteren işyeri çalışanı tepki gösterdi.

Tepki gösteren çalışan, 'Yangın bitti, yeni mi geliyorsunuz?' diyerek seslendi. İmamoğlu, 'Seni duyamıyorum, yakına gel' diyerek cevap verdi.

Bunun üzerine çalışanın İmamoğlu'na 'Haydi tatile, tatile' dediği duyuldu. İmamoğlu ise 'Gelemiyor, ancak konuşuyor, senin yanına gelirdim ama ayaklarım yorulur' karşılığını verdi.

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