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Ünlü sunucu Orhan Karaağaç'tan yeni kitap: 'İnsanca Yaşamak'

Ünlü Sunucu Orhan Karaağaç’ın “İnsanca Yaşamak” isimli kitabı çıktı. Karaağaç kitabıyla başkalarının hikayeleri üzerinden insanın kendisine bir yolculuk fırsatı sunuyor.

Ekleme: 13.06.2023 - 12:26 Güncelleme: 13.06.2023 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Ünlü sunucu Orhan Karaağaç'tan yeni kitap: 'İnsanca Yaşamak'
Ünlü sunucu ve yapımcı Orhan Karaağaç, geçtiğimiz yıllarda Ülke TV ekranlarında 'Konuşacaklarımız Var' isimli TV programını yaptı.

Son olarak My Mecra Yotube kanalında 'Son 33' isimli programla konuşulan Karaağaç Orhan Karaağaç, bu kez de yeni kitabı 'İnsanca Yaşamak' ile gündeme oturdu.

“İnsanca Yaşamak” Mecra Kitap'tan çıktı

Karaağaç'ın alanlarında uzman ve sevilen isimlerle modern dünyanın çıkmazlarını ele aldığı, “insan olmak” ve “insan kalmak” temalarının işlendiği “İnsanca Yaşamak” isimli kitabı Mecra Kitap'tan çıktı.

Orhan Karaağaç, böylece Türk televizyonlarından sonra edebiyat dünyasına da bir katkı sundu.

11 farklı isimle söyleşi

Okurdan yoğun ilgi gören kitapta Karaağaç, Dursun Ali Erzincanlı, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Prof Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Muhammed Emin Yıldırım, Saliha Erdim, Bahadır Yenişehirlioğlu, Prof. Dr. Ahmet Akın, Mehmet Salim Öztoksoy, Uğur Aslan, Halil Konakçı gibi sevilen ve alanlarında uzman isimlerle modern dünyanın çıkmazlarını konuşuyor.

Kitap, adeta okurun da kendisini içerisinde bulacağı bir sohbet havasında kaleme alınmış. Henüz ilk sayfalarında iken dahi okura, bir masanın etrafında adı geçen isimlerle sohbet ediyormuş hissini uyandıran “İnsanca Yaşamak”, raflarda ve online satış sitelerinde okurlarını bekliyor.

Kitabın kapak yazısında ise insanın kendisini bulabilmesi için öncelikle kendisini tanıması gerektiğine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verilmiş:

'Hayatta yerimizi bulabilmek için kendimizi tanımamız lazım'

“İnsani bir zaafımız var, kendi iç dünyamızda olan bitenleri, bunların sebeplerini ve sonuçlarını ne yazık ki dış dünyamız kadar merak etmiyoruz. Fakat hem iç barışımızı inşa edebilmek hem de hayatta yerimizi bulabilmek için kendimizi tanımamız lazım.

Goethe “İnsan kendini yalnızca insanda tanır.” demiş. Şu hâlde başka insanların anlatımlarına kulak verir, onların kişisel yolculuklarına tanıklık edersek kendimizi tanıma yolunda önemli bir adım atmış oluruz.

Elinizdeki kitapta her biri farklı alanda uzmanlaşmış on bir isimle yapılmış söyleşiler yer alıyor. Orhan Karaağaç soruyor, onlar da şimdi bulundukları noktaya gelene dek edindikleri tecrübeler ışığında tavsiye ve görüşlerini açık yüreklilikle anlatıyorlar.

Muhtemelen aşina olduğunuz bu isimlerin düşünce dünyasında yol alırken hangi yolun nereye çıktığına dair bir fikir edineceksiniz.”

Ünlü sunucu Orhan Karaağaç'tan yeni kitap: 'İnsanca Yaşamak'
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