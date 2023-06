TBMM Başkanı Kurtulmuş: Büyük Türkiye' idealinin gerçekleştirilmesi için hepimizin üzerine büyük sorumluluklar düşüyor

TBMM Genel Kurulu'nda 28. Dönem milletvekillerini tebrik ederek konuşmasına başlayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle devam etti:“100'üncü yılına girdiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özelliklerinden ikisini bir kere daha altını çizerek ifade etmek isterim. Bunlardan biri hem kurucu Meclistir hem de devleti kuran bir Meclistir. Sadece demokrasinin, sadece milli iradenin tecelli ettiği bir mekân olmanın ötesinde, en zor şartlarda, Milli Mücadele şartlarında bağımsızlığını elde etmiş olan bir millet olarak, kurucu Meclis, Türkiye'de devleti kuran bir Meclis olarak tarihe geçmiştir. Devleti kuran Meclisin bütün şahsiyetlerinin şöyle bir özelliği vardı: Her birisi toplumun farklı kesimlerinden gelen, farklı kesimlerini temsil eden, her birisi, kendisi ayrı bir kanaat önderi pozisyonunda olan ama hepsi de Millî Mücadele'nin kahramanları olarak andığımız çok değerli şahsiyetlerdi. Bir kez daha, kurucu Meclisimizin Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen, Gazi Meclisimizi 'kurucu Meclis' olarak tarihe geçiren Birinci Meclisin bütün üyelerini rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum.”Kurtulmuş, Türkiye'nin, yeni ve tarihsel bir dönemin içerisine girildiğini belirterek, “Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılı, aslında Türkiye'nin önüne koyduğu büyük hedeflerin var olduğu bir yüzyıldır. Türkiye'de sağlam bir toplumsal yapının kurulması, güçlü bir ekonominin tesis edilmesi, uluslararası alanda sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin kurulması ve her alanda dünyada rekabet edebilen 'Büyük Türkiye' idealinin gerçekleştirilmesi için yasama organı olarak da Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak da hepimizin üzerine büyük sorumluluklar düşüyor. Bu sorumluluklarımızı en titiz şekilde yerine getireceğiz ve tarihe karşı tarihin milletimiz bakımından en önemli dönüm noktalarının başında olduğumuz bu 2023 yılının başından itibaren sorumluluklarımızı yerine getireceğiz” dedi.Kurtulmuş, milletin Meclis'ten beklentilerinin sıralayarak, “Öncelikle, Meclisin ve milletvekillerinin itibarının yükselmesi, yükseltilmesi milletimizin en temel beklentisidir. Meclisin ve milletvekillerinin itibarının yükseltilmesi gözümüzün bebeği gibi korumamız gereken temel hedeflerimizden biri olmalıdır. Bunun için de bunu, öncelikle hep beraber gerçekleştirecek olan buradaki 600 milletvekili arkadaşımızdır. İnsan aslında sözleriyle ve hareketleriyle insandır. Her birimiz bu anlamda sözlerimize, hareketlerimize dikkat ederek ve üzerimize milletin bize vermiş olduğu vekâlet sorumluluğunu gerçekten en iyi şekilde yerine getirerek milletvekilliğin itibarını artırmak durumundayız. Milletvekilliğin itibarının artması, aynı zamanda Türkiye'de siyasetin seviyesinin de yükselmesi demektir, siyasetin de itibarının artması demektir. Onun için bu beklentiye asla uzak davranmadan, her birimizin Meclisin mehabetini koruyacak, milletvekillerimizin ve Meclisin itibarını yükseltecek bir şekilde sözlerimize ve hareketlerimize dikkat ederek Meclis faaliyetlerini sürdüreceğimizden eminim. İkinci temel beklenti ise Meclisin sağlıklı ve etkin bir çalışma bir dönemi geçirmesidir. Bu anlamda, Meclisin, komisyonlarıyla, alt komisyonlarıyla, bütün ilgili kurum ve kurullarıyla en güçlü bir şekilde çalışması, sağlıklı bir şekilde çalışması ve etkin bir zaman planlaması yaparak, Grup Başkanlarının, Grup başkan vekillerinin de üzerine düşen bir sorumluluk olarak, etkin bir zaman planlaması yaparak Meclisin gündemini sağlıklı bir şekilde yürütmek durumundayız. Yine, üçüncü bir temel beklenti ise yasama kalitesinin artırılmasıdır. Bunun için diyalog içerisinde olacağız, Meclisin yasama kalitesinin artırılması için neler gerekiyorsa bunları hep beraber yerine getirmek için mücadele edeceğiz. Dördüncü bir beklenti ise zaman zaman bir araya geldiğimizde konuştuğumuz, Meclisin daha iyi işlemesi ve işletilmesi için, güçlü bir sürecin işletilebilmesi için Meclis iç tüzüğünde gerekli düzenlemelerin yapılması ve hatta yeni bir Meclis iç tüzüğü çalışmalarının da süratle başlatılması gereğidir. Beşinci bir mesele olarak da önümüze koyacağımız, milletin bizden beklentisi olarak önümüzü koyacağımız şey ise yeni, çağdaş, katılımcı, kapsayıcı ve millî bir anayasanın bu Meclis tarafından gerçekleştirilmesi hedefidir” ifadelerini kullandı.Milletvekillerinin sıralarına çiçekler konuldu.