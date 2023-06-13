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Sokak köpeği ailesinin yanındaki küçük çocuğa saldırdı: Dehşet anları kamerada

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ailesiyle yolda yürüyen 3 yaşındaki Müberran Ceren Avar isimli kız çocuğuna sokak köpeği saldırdı. Çocuk yüzünden yaralanırken, aile üyeleri taş atarak köpeği uzaklaştırdı. Çevredekiler tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kız, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sahipsiz köpeklere karşı önlem alınmasını isteyen baba Avar, "Yaşadığımız mağduriyeti başkasının da yaşamaması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyorum" dedi.

Ekleme: 13.06.2023 - 17:51 Güncelleme: 13.06.2023 - 17:54 / Editör: Ozge Selin
Sokak köpeği ailesinin yanındaki küçük çocuğa saldırdı: Dehşet anları kameradaOlay, cumartesi günü Ceylanpınar ilçe merkezinde meydana geldi.

Ailesiyle evlerine giden ismi öğrenilmeyen 3 yaşındaki Müberran Ceren Avar isimli kız çocuğuna yolda yürüdüğü sırada sokak köpeği saldırdı.

Çığlıklar atan kız çocuğu yüzünden yaralandı. Çocuğun yakınları taş atarak köpeği uzaklaştırdı.

Yaralanan çocuk, ailesinin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Müberran Ceren Avar, sevk edildiği Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki bazı hastanelerde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sokak köpeği ailesinin yanındaki küçük çocuğa saldırdı: Dehşet anları kamerada

Sahipsiz köpeklere karşı önlem alınmasını isteyen baba Abdulkadir Avar, 'Çocuğumun psikososyal destek almasını, yüzünde kalıcı iz olmaması için destek verilmesini istiyorum. Yaşadığımız mağduriyeti başkasının da yaşamaması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyorum' dedi.

Avar'ın komşusu Mahmut Uysal da saldırının bir anda gerçekleştiğini anlatarak, 'Engelliyim zar zor yetiştim. Baktım ki köpek çocuğa saldırmış. Allah'tan etrafta 3-4 kişi vardı onlar olmasaydı çocuğu paramparça ederdi' diye konuştu.

Sokak köpeği ailesinin yanındaki küçük çocuğa saldırdı: Dehşet anları kamerada
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