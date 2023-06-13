Şanlıurfa'da acı olay: Su tesisatı döşediği evde akıma kapıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çok acı bir olay yaşandı. Su tesisatı döşediği evde elektrik akımına kapılan Mehmet Aydın (30), hayatını kaybetti...

Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapımı süren bir evin su tesisatını döşeyen Mehmet Aydın, açıktaki elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ve ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 2 çocuk babası Aydın'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.