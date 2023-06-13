Öldü sanılan kadının tabutunu açanlar şok oldu
Güney Amerika ülkesi Ekvador'daki hayatını kaybettiği düşünülerek tabuta konulan yaşlı bir kadının hayatta olduğu anlaşıldı.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Bella Montoya isimli 76 yaşındaki kadının, felç geçirdikten sonra öldüğü açıklandı.
BBC'nin haberine göre, cenaze töreninden önce kıyafetlerini değiştirmeye hazırlanan akrabaları, kadını, yerleştirildiği tabutta nefes nefese buldu.
Soruşturma başlatıldı
Gömülmeden ölmediği anlaşılan yaşlı kadının daha sonra yoğun bakıma alındığı duyurulurken Ekvador Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
BBC'nin haberine göre, cenaze töreninden önce kıyafetlerini değiştirmeye hazırlanan akrabaları, kadını, yerleştirildiği tabutta nefes nefese buldu.
Soruşturma başlatıldı
Gömülmeden ölmediği anlaşılan yaşlı kadının daha sonra yoğun bakıma alındığı duyurulurken Ekvador Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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