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Millete hakaret etti, kendisine gelince tahammül edemedi! Savcılıktan Melek Mosso kararı

Katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşma ve AK Parti'lilere ağır küfürler eden kadına özenen fotoğraf paylaşmasıyla büyük tepki toplayan şarkıcı Melek Mosso, konu kendisine gelince tahammül edemedi. Bir vatandaşın sosyal medyada yaptığı yorumu üzerine alındı, kendisine hakaret edildiğini öne sürerek savcılığın kapısını çaldı. Savcılık ise Mosso'ya adeta ders verdi. Hakaret suçunun oluşumu ve hangi hallerde cezalandırıldığı yönünde tanımlar yapan savcılık, söz konusu yorumun şarkıcının şahsına yönelik olmadığını kaydederek takipsizlik verdi.

Millete hakaret etti, kendisine gelince tahammül edemedi! Savcılıktan Melek Mosso kararı
Ekleme: 13.06.2023 - 16:19 Güncelleme: 13.06.2023 - 16:28 / Editör: Ozge Selin
Millete hakaret etti, kendisine gelince tahammül edemedi! Savcılıktan Melek Mosso kararı
Melek Mosso avukatı aracılığı ile sosyal medya üzerinden hakaret ettiğini öne sürdüğü Celal T. hakkında şikâyetçi oldu.

İddiaya göre Celal T, Facebook'ta Melek Mosso'nun paylaşılan bir videosunun altına, 'Geri zekâlı, ne olacak, öğrenciler çalışmaya devam edecek, cahil' yazdı.

Bu yorumu gören Mosso kendisine hakaret edildiğini öne sürerek savcılığın kapısını çaldı.

SAVCILIKTAN HAKARET SUÇUNUN OLUŞMA TANIMI

Şikâyetle ilgili soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kişilerin onur, şeref ve saygınlığının olduğunu ve 'hakaret' suçunun cezalandırılabilmesi için davranışın, kişiyi küçük düşürmeye yönelik gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Ağır eleştiri ve rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilemeyeceğini kaydeden savcılık, suç oluşması için sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edici olması gerektiğinin altını çizdi.

Savcılık ayrıca hakaret suçunun oluşabilmesi için mağdurun isminin açıkça belirtilmesi ya da üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, mağdura söylendiğinin anlaşılması gerektiğini belirtti.

'ŞAHSINA DEĞİL' TAKİPSİZLİĞİ

Yargıtay kararlarına da değinerek benzer olaylardan örnekler veren savcılık, isim zikredilmediği, kimse söylendiği anlaşılamayan ya da mağdurun şahsına yönelik söylediğinin belli olmadığı durumlarda ceza verilmediğini açıkladı.

Millete hakaret etti, kendisine gelince tahammül edemedi! Savcılıktan Melek Mosso kararı

Şüpheli tarafından yapılan yorumda da isim zikredilmediğini ve paylaşım altında birçok yorum bulunduğunu kaydeden savcılık, söylenen sözlerin Melek Mosso'nun şahsına yönelik olmadığını belirtti.

'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan başlatılan soruşturmada Mosso'nun şikâyetine takipsizlik kararı verdi.
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Millete hakaret etti, kendisine gelince tahammül edemedi! Savcılıktan Melek Mosso kararı
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