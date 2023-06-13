  • USD: 23,64 - 23,68
  • EURO: 25,53 - 25,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MHP Genel Başkanı Bahçeli sinyalini verdi: İl sayısı 100'e çıkıyor, işte il olması beklenen ilçeler

MHP Lideri Devlet Bahçeli bugün yaptığı açıklamayla il sayısının 100'e çıkacağı sinyalini verdi. Bahçeli'nin açıklamalarının ardından ise il olması beklenen ilçeler vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte il olması beklenen ilçeler...

Ekleme: 13.06.2023 - 22:36 Güncelleme: 13.06.2023 - 22:38 / Editör: Ozge Selin
MHP Genel Başkanı Bahçeli sinyalini verdi: İl sayısı 100'e çıkıyor, işte il olması beklenen ilçeler
Türkiye'de bugün 81 il ve 922 ilçe bulunuyor. Tarihte en son il olan Düzce, 1999 yılında depremden hasar gördüğü için olmuştu. Bugünlerde de bağlı olduğu ilden hem nüfus hem de gelişmiş ekonomi ve refah seviyesiyle daha iyi bir yerde olan pek çok ilçe var.

MHP Genel Başkanı Bahçeli sinyalini verdi: İl sayısı 100'e çıkıyor, işte il olması beklenen ilçeler

İL SAYISI 100'E ÇIKIYOR

İl sayısının 100 olacağı bir süredir tartışılan konular arasındaydı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı açıklamada bu konuya değindi.

Devlet Bahçeli, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Cumhuriyet'in 100'ncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür.'

Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il ve 1000 ilçe olması gerektiğini söyleyen Bahçeli'nin ardından hangi ilçelerin il olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli sinyalini verdi: İl sayısı 100'e çıkıyor, işte il olması beklenen ilçeler

KRİTERLERİ KARŞILAYAN İLÇELER LİSTELENDİ

Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler sıralandı.

İşte il olmaya aday olan o ilçeler...

Polatlı, Ankara

Yüksekova, Hakkari

Kahta, Adıyaman

Midyat, Mardin

Siverek, Şanlıurfa

Ergani, Diyarbakır

Cizre, Şırnak

Nazilli, Aydın

Edremit, Balıkesir

Alanya, Antalya

Manavgat, Antalya

Lüleburgaz, Kırklareli

Bandırma, Balıkesir

İskenderun, Hatay

İnegöl, Bursa

Ünye, Ordu

Kozan, Adana

Fethiye, Muğla

Erciş, Van

Tarsus, Mersin

Akhisar, Manisa

Çorlu, Tekirdağ

Ereğli, Konya

Elbistan, Kahramanmaraş
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...
Vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Yangın bitti yeni mi geliyorsun?
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan ziyaretine ilişkin paylaşım: Türkiye Yüzyılı Türk dünyasının asrı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev birlikte Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin yeni Merkez Komutanlığının açılışına katıldı
CHP'li Seyit Torun'dan 'sandıklara sahip çıkılmadı' diyen CHP'li Gürsel Tekin'e yalanlama: Bu bir efsane
Cumhurbaşkanı'na hakaret cezasız kalmadı! Hala 'bu hakaret değil' diyor...
İstanbul'da suya zam geldi!
Tanju Özcan, Başkan Erdoğan'dan muvafakat istedi
Millete hakaret etti, kendisine gelince tahammül edemedi! Savcılıktan Melek Mosso kararı
Ekrem İmamoğlu’nun yalanı yine tutmadı: İSKİ yatırımları 5 yıldır düşüyor!
İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Kılıçdaroğlu’ndan muhabirlere şok yanıt!
AK Parti'den heyecanlandıran açıklama! Yasal düzenlemeler geliyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor: Masada dört farklı zam oranı var
Kanada'da Müslüman öğrencilere LGBT dayatması: Öğretmenden sınıfta skandal sözler…
Ankara'da sağanak hayatı felç etti: Su taşkınları sıradanlaştı
Almanlar TOGG fabrikasında! Tek tek gezip sorular sordular: Kılıçdaroğlu 'Halkı kandırıyorlar' iftirasını atmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında konuşuyor...
Erdoğan, Azerbaycan’da Aliyev’le baş başa görüştü
Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak iddia! 30 Mayıs'ta İstanbul'da buluşmuşlar...
CHP’de koltuk savaşı kızışıyor: Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını topladı! İmamoğlu da düğmeye bastı…
Halk plajında denize giren adamı diri diri yuttu! Mısır’da Rus turistin parçaları köpekbalığının midesinden çıkartıldı

Halk plajında denize giren adamı diri diri yuttu! Mısır’da Rus turistin parçaları köpekbalığının midesinden çıkartıldı

Çankırı'da merak uyandıran anlar: Vatandaşlar görüntüledi

Çankırı'da merak uyandıran anlar: Vatandaşlar görüntüledi

Bingöl'de tarihi demir cevheri keşfi: 300 milyon tonluk rezerv tespit edildi

Bingöl'de tarihi demir cevheri keşfi: 300 milyon tonluk rezerv tespit edildi

Eskişehir’de sevgilisi Ayşenur’u başına 4 kez ateş ederek öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi ‘pes’ dedirtti

Eskişehir’de sevgilisi Ayşenur’u başına 4 kez ateş ederek öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi ‘pes’ dedirtti

Antalya’da oltaya takıldı: Gözleri zümrüt gibi! Dişleri korkunçtu!

Antalya’da oltaya takıldı: Gözleri zümrüt gibi! Dişleri korkunçtu!

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran açıkladı! Konut fiyatları yükselecek mi?

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran açıkladı! Konut fiyatları yükselecek mi?