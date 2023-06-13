MHP Genel Başkanı Bahçeli sinyalini verdi: İl sayısı 100'e çıkıyor, işte il olması beklenen ilçeler

Türkiye'de bugün 81 il ve 922 ilçe bulunuyor. Tarihte en son il olan Düzce, 1999 yılında depremden hasar gördüğü için olmuştu. Bugünlerde de bağlı olduğu ilden hem nüfus hem de gelişmiş ekonomi ve refah seviyesiyle daha iyi bir yerde olan pek çok ilçe var.İl sayısının 100 olacağı bir süredir tartışılan konular arasındaydı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı açıklamada bu konuya değindi.Devlet Bahçeli, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Cumhuriyet'in 100'ncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür.'Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il ve 1000 ilçe olması gerektiğini söyleyen Bahçeli'nin ardından hangi ilçelerin il olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler sıralandı.