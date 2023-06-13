Koltuğu bırakmayanlar kervanına Meral Akşener de katıldı: İYİ Partililer etrafında kenetlenip yol haritasını açıklayacak

28 Mayıs seçimleri sonrası istifa depremleriyle sarsılan İYİ Parti'de, 'istifa çağrılarına' kulak tıkayan Meral Akşener'in kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olacağı açıklandı.İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'İYİ Parti ailesi bu büyük buluşmada liderimiz sayın Meral Akşener'in etrafında kenetlenerek ülkemizin içine sokulduğu çıkmazdan kurtuluşu ve yeni yol haritasını müjdeleyecektir.' dedi.Zorlu, partilerinden istifa eden isimleri hedef alıp, 'Bu süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, yolumuza tuzak kuranlara ve şahsi çıkarlarını gözetenlere karşı tüm teşkilatlarımızla birlikte ve dimdik duracağız.' ifadelerini kullandı.İYİ Parti Sözcüsü sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:'Unutulmamalıdır ki, nice engellere, elektriği kesilen salonlara, hakaret ve tehditlere karşı durarak bugünlere ulaşan cesurlar hareketi 'Ben' değil 'Biz' olabilmenin adresidir.İYİ Parti tüm mensuplarıyla, Türkiye'nin umudu ve Milletinin sesi olan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde iktidar hedefine çok daha güçlü adımlarla ilerleyecektir.'Son olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, kurucuları arasında bulunduğu partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada 'Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır' diyen Andican, 'bugün itibariyle partisiz muhalefet saflarına katıldığını' söyledi.Partinin önde gelen isimlerinden olan Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray da istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e zehir zemberek sözler söyleyen Çıray, 'Türk toplumu ile Akşener arasında güven bunalımı oluştu.' demişti.İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi Emine Küçükali de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İddiamızdan vurulduk, milletimizin ümitlerini suya düşürdük. Para ve menfaate dayalı ilişkilerin emeğin kutsallığına tercih edildiğini, tek vasıfları yakınlara yakınlık olanların ışık hızıyla mevzi kazandığını 'başkaları adına utanarak' gördük.' ifadelerini kullanıp partisinden istifa etmişti.İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal da parti içerisindeki isimlerle birlikte Ortak Akıl Platformu kurduklarını duyurup 'Taleplerimiz dikkate alınmazsa kongrede yeni bir kadro ve genel başkan ile yola devam edeceğiz' açıklamasında bulunmuştu.