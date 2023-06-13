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Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak iddia! 30 Mayıs'ta İstanbul'da buluşmuşlar...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ardından Özgür Özel ve Mansur Yavaş da isyan bayrağı açtı. "Değişim" diyenlerin sayısı artıyor. Son olarak CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'na sürpriz bir şekilde başkaldırdı. Öte yandan, CHP'de genel başkanlık yarışı için açıktan sinyal veren iki isim İmamoğlu ve Özgür Özel ,seçimin hemen ardından İstanbul'da gizli bir toplantı yaptıkları iddia edildi. O toplantı sonrası Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanı olarak ataması da dikkatlerden kaçmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak iddia! 30 Mayıs'ta İstanbul'da buluşmuşlar...
Ekleme: 13.06.2023 - 13:16 Güncelleme: 13.06.2023 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak iddia! 30 Mayıs'ta İstanbul'da buluşmuşlar...
28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi hezimetini 'Ağır bir yenilgi değil' diyerek geçiştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en güvendiği isimlerden bile 'değişim' mesajı gelmeye başladı. Genel başkanlığa göz kırpan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tam destek vermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak iddia! 30 Mayıs'ta İstanbul'da buluşmuşlar...

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'na sürpriz bir şekilde başkaldırdı 28 Mayıs gecesi Kılıçdaroğlu'na 'İstifa et' çağrısı yapan Tanju Özcan, genel başkanlığa İmamoğlu'nun getirilmesi gerektiğini savunuyor.

29 Mayıs'ta 'değişim' mesajı veren İmamoğlu ise geçtiğimiz günlerde 'Aday mısınız?' sorusuna, 'Benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde, aynı İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim' cevabını verdi. Delegeler üzerinde etki sahibi olan belediye başkanları ile dirsek temasına devam eden İmamoğlu'nun adaylık için çıkış yolu aradığı bildirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak iddia! 30 Mayıs'ta İstanbul'da buluşmuşlar...

YAVAŞ'TAN GÖNDERME

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu rekabetinin kızıştığı bu süreçte Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'nu eleştiren bir tweet'i beğenerek gündem oldu. Yavaş'ın beğendiği tweet'te seçimler öncesi cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir veriye yer verildi.

Aralık 2022 tarihli anket sonuçlarına göre en uygun adayın Mansur Yavaş, en yanlış adayın ise Kemal Kılıçdaroğlu olduğu aktarıldı. CHP'deki kriz döneminde Yavaş'ın beğendiği ve eleştirilere rağmen geri çekmediği bu tweet, yeni bir başkaldırı olarak yorumlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak iddia! 30 Mayıs'ta İstanbul'da buluşmuşlar...

ÖZGÜR ÖZEL DE KERVANA KATILDI

Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Özgür Özel de Engin Altay gibi 'değişim' kervanına katıldı. Genel başkan adaylığına yeşil ışık yakan Özel, 'Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakârlık yapmaktan da geri durmayacağım. Konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek ilerleyeceğim.

Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım. Olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel başkan adaylığı ise genel başkan adaylığı' diyerek gündem oldu.

İMAMOĞLU VE ÖZEL İSTANBUL'DA BULUŞMUŞ

Tüm bu gelişmeler ışığında Sözcü yazarı Aytunç Erkin, 'değişim' isteyip genel başkan adaylığı sinyali veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'in 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçiminden iki gün sonra İstanbul Beşiktaş'ta buluştuğunu iddia etti. Erkin, İstanbul kulislerinde konuşulan genel başkanlık senaryosunu da kaleme aldı.

O GÖRÜME SONRASI KILIÇDAROĞLU NE YAPTI

Aytunç Erkin, 'İmamoğlu ile Özel İstanbul'da buluştu' başlıklı yazısında, 'İddialara göre, 28 Mayıs'tan iki gün sonra 30 Mayıs'ta değişim için yola çıkan iki isim Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, İstanbul Beşiktaş'ta buluştu. CHP'nin iki 'genç' isminin de gündeminde 'yenilgi' ve 'değişim' vardı. Bu buluşmanın ardından 3 Haziran günü Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu tarafından grup başkanı ilan edildiğini hatırlatalım' diye yazdı.
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