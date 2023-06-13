İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Kılıçdaroğlu’ndan muhabirlere şok yanıt!

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde tarihi bir hezimet yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, istifasını isteyen gazetecilere hakaret etti. Kılıçdaroğlu, "Kalemini satan gazetecileri sorgulamak benim görevimdir" dedi. Parti içindeki 'istifa' ve 'değişim çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, 'değişimin' önünü açacağını iddia ederek "Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" dedi. Grup toplantısının ardından salonu terk ettiği sırada gazeteciden gelen ‘İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?’ sorusuna, Kılıçdaroğlu "Hangi kanaldan geliyorsunuz? diyerek cevap verdi.

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde tarihi bir yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Parti içindeki 'değişim' ve 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" ifadelerini kullandı.



'DEĞİŞİM' KONUSUNDA DA DİKKAT ÇEKEN İFADELER KULLANDI



Yeni MYK'da parti örgütü ve örgüt yönetimlerini üstlenerek kurultay öncesi koltuğunu sağlama almaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrasında özellikle vurguladığı 'değişim' konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı.



"DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIM"



Seçimden sonra 'değişim' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı, ""Değişimin önünü açacağım. Hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değilim, değişimin önünü tamamen açacağım" dedi.



"KALEMİNİ SATANLAR..."



Kılıçdaroğlu istifasını isteyen gazetecilere de hakaret etti, "Kalemini satan gazetecileri sorgulamak benim görevimdir" dedi.



KILIÇDAROĞLU'NDAN MUHABİRLERE ŞOK YANIT



Öte yandan Kılıçdaroğlu, Grup toplantısının sonrası salonu terk ettiği sırada muhabirin 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna "Hangi kanaldan geliyorsunuz?" şeklindeki cevabı herkesi şaşırttı.