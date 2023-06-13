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İstanbul’da kulak cinayeti: Bak diğerini de koparırım ha deyince çıldırıp…

İstanbul'da tüyleri diken diken eden bir cinayet işlendi. Ömer Coşkun, evinin önünde bıçaklanarak katledildi. Katilin, arkadaşı Özcan A. olduğu belirlendi. Özcan A., ifadesinde her şeyi itiraf etti: 1.5 ay önce kulağımı ısırıp kopardı. Her karşılaşmamızda bana şakayla 'Diğer kulağını da koparırım ha' diyordu. Olay günü…

Ekleme: 13.06.2023 - 16:35 Güncelleme: 13.06.2023 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da kulak cinayeti: Bak diğerini de koparırım ha deyince çıldırıp…Korkunç olay dün İstanbul Pendik'te meydana geldi… Evine doğru yürüyen 46 yaşındaki Ömer Coşkun arkasından gelen bir kişi tarafından kalbinden ve bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da kulak cinayeti: Bak diğerini de koparırım ha deyince çıldırıp…

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Coşkun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Coşkun hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede uzun süre araştırma yaparken olay yeri inceleme ekipleri de delil topladı.

İstanbul’da kulak cinayeti: Bak diğerini de koparırım ha deyince çıldırıp…

MAHALLE ARKADAŞI ÇIKTI
Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, incelenen kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şüphelinin peşine düştü.

Ekipler mahallede yaptıkları araştırmalar sırasında şüphelinin Ömer Coşkun'un mahalleden arkadaşı Özkan A. olduğunu tespit etti.

Olay yeri çevresinde çalışma sürdüren Cinayet Büro dedektifleri Coşkun'un cenazesinin olduğu evin hemen altında Şüpheli Özkan A.'yı gözaltına aldı.

SEBEBİ ŞOK ETTİ
İfadesi alınmak üzere Cinayet Büroya getirilen iki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf eden şüpheli Özkan A.'nın olayın sebebine yönelik olarak anlattıkları ise polisi bile şok etti.

'ŞAKAYLA KULAĞIMI ISIRIP KOPARDI'
İddiaya göre şüpheli Özkan A. ile Ömer Coşkun 6 ay kadar önce ormanlık alanda alkol alırken tanışmış ve arkadaş olmuşlardı. Yakın mahallelerde oturan ikili zaman zaman bir araya gelip alkol alıyorlardı. Bundan 1.5 ay önce yine alkol aldıkları sırada iddiaya göre Ömer Coşkun şaka ile Özkan A.'nın kulağını ısırdı. Kulağının bir kısmı kopan Özkan A. ise bu duruma bir hayli sinirlendi. İkili bir süre tartıştı olay yerinden ayrıldı.

'DİĞER KULAĞINI DA KOPARIRIM'
Bu meseleden sonra karşılaştıklarında da iddiaya göre Ömer Coşkun, Özkan A.'ya yine şaka ile diğer kulağını da koparırım diyordu. Bu duruma öfkelendiğini iddia eden şüpheli olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü.

İstanbul’da kulak cinayeti: Bak diğerini de koparırım ha deyince çıldırıp…

'ARKADAŞIMLA TARTIŞTIM GEL BİZİ BARIŞTIR'
Gözaltına alınan şüphelinin kardeşi Hakan A.'da ifadesinde; 'Abim yanıma geldi, bir arkadaşımla tartıştım.

Gel gidelim bir şey olmuş mu bakalım. Bizi barıştır dedi. Birlikte olay yerine geldik' dediği öne sürüldü.

ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde şüphelinin olay yeri yakınlarında yürüyerek gittiği anlar görülüyor.

Şüpheli Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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