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İki kardeş ülkeden ortak eğitim hamlesi: Azerbaycan-Türk Üniversitesi kuruluyor

Türkiye ve Azerbaycan, kardeşlik ilişkilerini eğitim alanında da zirveye çıkarmak için Azerbaycan-Türk Üniversitesi kurulması adına harekete geçiyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Bakü'de Azerbaycan-Türk Üniversitesi kurulmasına ilişkin açıklamada bulundu. Özvar, gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından üniversitenin, Türkiye'nin en saygın üniversiteleri ile afiliasyon sağlamak suretiyle hayata geçirileceğini söyledi.

Ekleme: 13.06.2023 - 21:23 Güncelleme: 13.06.2023 - 22:23 / Editör: Ozge Selin
İki kardeş ülkeden ortak eğitim hamlesi: Azerbaycan-Türk Üniversitesi kuruluyor
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Bakü'de Azerbaycan-Türk Üniversitesi kurulmasına ilişkin, 'Gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Azerbaycan-Türk Üniversitesini, Türkiye'nin en saygın üniversiteleri ile afiliasyon (eşleştirme) sağlamak suretiyle hayata geçireceğiz.' ifadesini kullandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ve Azerbaycan ziyaretine eşlik ederek, Azerbaycan'da kurulması planlanan üniversiteyle ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, iki ülkeden akademisyenler ve uzmanların üniversitenin kurulmasına ilişkin yasal ve teknik konularda çalışmalar yürütmesinde mutabık kalındı.

'İlişkilerimizi yükseköğretimde de en üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde Azerbaycan'da bir üniversite kurulmasına yönelik çalışmalarda önemli mesafe katettiklerini belirten Özvar, şunları kaydetti:

'Dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile her alanda gelişen ilişkilerimizi yükseköğretimde de en üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Azerbaycan-Türk Üniversitesini, Türkiye'nin en saygın üniversiteleri ile afiliasyon (eşleştirme) sağlamak suretiyle hayata geçireceğiz.'

Türk üniversitelerinde yaklaşık 35 bin Azerbaycanlı öğrencinin öğrenim gördüğünü ve 300 Azerbaycanlı öğretim elemanının görev yaptığını belirten Özvar, Azerbaycan'da geçen yıl gerçekleştirilen üniversite sınavında tam puan alarak birinci olan Nigar Ağazade'nin de tıp eğitimi için Ankara Üniversitesini tercih ettiğini hatırlattı.

'Türk gençleri de Azerbaycan'da öğrenim görebilecek'

Üniversitenin faaliyete geçmesiyle Türk gençlerinin de Azerbaycan'da öğrenim görebileceğini ifade eden Özvar, söz konusu üniversitenin iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve toplumsal ilişkilerin güçlendirilmesine ve yükseköğretim alanında sürdürülen daimi işbirliğinin daha ileri taşınmasına önemli katkı sağlayacağını kaydetti.
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