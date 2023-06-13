Halk plajında denize giren adamı diri diri yuttu! Mısır’da Rus turistin parçaları köpekbalığının midesinden çıkartıldı

Dünyayı sarsan haber Mısır'da gelmişti...Mısır'ın Hurgada şehrinde denize giren Rus turist Vladimir Popov, kaplan köpekbalığının saldırısına uğradı.Mısır'ın Hurgada kentine tatil için gelen Rus turist, köpek balığı saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulmaya çalışan turist, çevredekilerden çığlık atarak yardım isterken, kimsenin Rus turiste yardım etmediği görüldü.Saldırının ardından güvenlik güçleri köpekbalığını yakalarken, Rus turistin cansız bedeni ise sudan çıkardı.Rusya Federasyonu'nun Hurgada yer alan Konsolosluğu, 'Hurgada'da bulunan Rus vatandaşlarının dikkatine. 8 Haziran'da, Hurgada (Dream Beach'te) bir Rus, köpek balığı saldırısında öldü.Hurgada'daki Rus konsolosluğu, Rus vatandaşının ailesine ve yakınlarına taziyelerini sunuyor' ifadelerini kullandı. Turizmin yükselen yerleri arasında yer alan Hurgada, geçtiğimiz yıl yine köpekbalığı saldırısıyla adından söz ettirmişti.Vladimir Popov adlı turistin öldürülmesi sonrası köpekbalığını yakalama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar sonuç verdi ve yapılan incelemeler sonucu Rus turistin vücut parçaları köpekbalığının midesinden çıkartıldı. Köpekbalığının dişi olduğu belirtildi.Maktulün babası Yury, oğlunun köpekbalıkları tarafından öldürülmesini izlediğini, her şeyin saniyeler içerisinde gerçekleştiğini belirtti. Rus turistin külleri Rusya'ya götürüleceği bilgisi verildi.Öğlen saatlerinde sahile büyük bir deniz canlısının vurduğunu gören çevre sakinleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ihbar etti.Bir süre sonra bölgeye gelen ekipler, sahile vuran deniz canlısının büyük bir köpek balığı olduğunu tespit etti.İlk incelemenin ardından olay yerine çağrılan bir kamyonete yüklenen yaklaşık 4 metre boyundaki köpek balığı otopsi yapılmak üzere bölgeden kaldırıldı.Köpek balığının insanlar tarafından uğradığı bir saldırı sonucu mu yoksa doğal nedenlerden dolayı mı telef olduğu merak konusu oldu.