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Eskişehir’de sevgilisi Ayşenur’u başına 4 kez ateş ederek öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi ‘pes’ dedirtti

Eskişehir'de sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu (21) tabancayla başına 4 kez ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hasan Fakıoğlu (22) hakkında iddianame hazırlanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede savcılık ifadesine de yer verilen Hasan Fakıoğlu, Ayşenur'un elinden silahı almaya çalışırken kazayla ateşlendiğini öne sürdü. İşte detaylar...

Ekleme: 13.06.2023 - 11:24 Güncelleme: 13.06.2023 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Eskişehir’de sevgilisi Ayşenur’u başına 4 kez ateş ederek öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi ‘pes’ dedirtti
Erkek kuaförü Hasan Fakıoğlu, geçen yıl 17 Aralık'ta, 4 ay önce ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu ile Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki evine geldi. Hasan Fakıoğlu, burada kadın kuaförü Çolakoğlu'nun kendisini aldattığını öne sürdü. Çıkan tartışmada Fakıoğlu, iddiaya göre tabancayla Çolakoğlu'nun başına 4 el ateş etti.

Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur Çolakoğlu, hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Hasan Fakıoğlu, adliyeye sevk edildiği sırada, 'Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü' dedi. Savcılık sorgusunun ardından Fakıoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Evde bulunan arkadaşı Muhammet Ali F. (21) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Hasan Fakıoğlu ile arkadaşı Muhammet Ali F. hakkındaki soruşturmasını tamamlayıp iddianame hazırladı. İddianamede, Hasan Fakıoğlu ile Ayşenur arasında bir süre gönül ilişkisi olduğu, kıskançlık nedeniyle aralarının bozulduğu, bu nedenle ara ara ayrılıp yeniden barıştıkları belirtildi. Ayşenur'un bu nedenlerle ayrıldığı ancak Hasan'ın bunu kabullenmeyip ısrarla görüşmek istediği ifade edilen iddianamede, olay günü şöyle anlatıldı:

'Ayrı oldukları dönemde sürekli arayıp evine gitti. Ayrıca Hasan, arkadaşlarına 'Onu kimseye yar etmeyeceğim, kendimi de onu da öldüreceğim' gibi söylemlerde bulundu. Hasan yeniden Ayşenur ile görüşmek istedi. Barışmazsa öldürmeye karar vererek ruhsatsız silah temin etti. Ayşenur ise son kez ayrıldıklarını ve yeniden barışmayacaklarını ikna etmek için görüşmeyi kabul etti. Hasan'ın yanında arkadaşının olması nedeniyle Ayşenur, ona da güvenerek evde görüşme teklifini kabul etti.

Hasan'ın yeniden barışmak için konuştuğu Ayşenur'un bunu kabul etmemesi üzerine daha önceden tasarladığı üzere tabancayı çıkararak yakın ateş mesafesinden baş bölgesinden ateş ederek öldürdü. Bu sırada Hasan'ın yanında bulunan ve aralarındaki görüşmenin olumsuz sonuçlanması halinde Hasan'ın öldürme niyeti olduğunu bilen şüpheli Muhammet Ali'nin suçun işlenmesinden önce maktulü eve gelmesine yardımda bulunarak Hasan'ın eyleminin icrasını kolaylaştırmak suretiyle Hasan'a yardım ettiği tespit edildi.'

Eskişehir’de sevgilisi Ayşenur’u başına 4 kez ateş ederek öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi ‘pes’ dedirtti

'YARDIM ETME' SUÇUNDAN 20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Ayşenur Çolakoğlu'nu 4 kez ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hasan Fakıoğlu hakkında tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ruhsatsız tabanca taşımak ve kullanmak suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheli Muhammet Ali F. hakkında ise 'yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir’de sevgilisi Ayşenur’u başına 4 kez ateş ederek öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi ‘pes’ dedirtti

'AYŞENUR ALDATILDIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN KRİZ GEÇİRDİ'

İddianamede yer alan sanık Hasan Fakıoğlu ifadesinde, Ayşenur'un elinden silahı almaya çalışırken kazayla ateşlendiğini öne sürdü. Yaklaşık 10 aydır sevgili olduklarını anlatan Fakıoğlu, 'Ayşenur ile yaklaşık 10 aydır sevgiliydik. Aldatıldığını düşünen Ayşenur ile aramızda problemler yaşandı. Olay günü buluştuk, birlikte eve gittik.

Eskişehir'de sevgilisi Ayşenur'u başına 4 kez ateş ederek öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi ‘pes' dedirtti
Ev arkadaşım Muhammet Ali de bizle geldi. Yatakta Ayşenur ile uzandık. Bu sırada Ayşenur aldatıldığını düşündüğü için kriz geçirdi. Yatağın altında bulunan silahı eline aldı. Ayşenur'un elinden silahı almaya çalıştığım sırada silah seri şekilde ateşlendi. Olay kazaen oldu.

Son bir haftadır Ayşenur'a ulaşamadığım dönemde akşam evde otururken televizyon karşısında çay içtiğim sırada kendi kendime 'bu kez beni niye aramıyor, öldüreceğim' diye konuştum. Ancak bunları esprisine söyledim' ifadelerini kullandı.

'HASAN 'BOĞUŞUYORDUK, SİLAH İKİMİZİN ARASINDA PATLADI' ŞEKLİNDE BİR ŞEYLER SÖYLEDİ'

Hasan Fakıoğlu'nun arkadaşı olan Muhammet Ali F. ise ifadesinde, 'Olay günü evde Ayşenur ve Hasan normal bir şekilde sohbet ettiler. 10 dakika beraber oturduktan sonra ben diğer odaya geçtim.

Uyduğum sırada silah sesine uyandım. Odadan çıktığımda Hasan'ın elinde silah olduğunu gördüm. Kendisine zarar vermesin diye elinden silahı aldım. Mutfak dolabına üzerine koydum. Hasan, 'boğuşuyorduk, silah ikimizin arasında patladı' şeklinde bir şeyler söyledi. Hasan 112'yi aradı' dedi.

Sanıklar yargılanmasına eylül ayında başlanacak.

Eskişehir’de sevgilisi Ayşenur’u başına 4 kez ateş ederek öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi ‘pes’ dedirtti
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