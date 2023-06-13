Ersin Tatar: Mavi vatan emin ellerde

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, göreve başlamasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk ziyaretini KKTC'ye yapmasının anlamının büyük ve önemli olduğunu söyleyerek, dünyaya KKTC'ye sahip çıkacağı mesajını verdiğini belirtti.Kıbrıs'ta çok acılar yaşandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin araya nifak sokmaya çalışanlar ve KKTC'yi içeriden bölme çabasında olanlara yanıt niteliği taşıdığını kaydetti.Egemen eşitlik ve eşit uluslararası temeldeki yeni siyaset ve vizyonu bütün dünyaya duyurmaya çalıştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, gelinen noktada anavatan Türkiye'nin desteğiyle bu yeni siyaseti sonuna kadar sürdürmenin azim ve karalılığı içerisinde olduklarını söyledi.Mavi vatan ve Doğu Akdeniz'de gelinen noktada Kıbrıs'ın öneminin arttığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, 'Mavi vatan emin ellerdedir. Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye ile uyum içerisindedir. Aramızdaki kutsal bağlar daha da güçlendi' dedi.