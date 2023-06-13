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Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran açıkladı! Konut fiyatları yükselecek mi?

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran'dan dikkat çeken açıklamalar... Türker Akıncı moderatörlüğünde gerçekleşen 'Ne Var Ne Yok' programına konuk olan Mert Başaran konut fiyatları ve doların değeri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 13.06.2023 - 11:42 Güncelleme: 13.06.2023 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran açıkladı! Konut fiyatları yükselecek mi?
Türker Akıncı moderatörlüğünde gerçekleşen 'Ne Var Ne Yok' programının bu haftaki konuğu Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran'dı.

Yaptığı açıklamalarla doların bir anda yükselişine dikkat çeken Mert Başaran daha da artacağını söyledi. Başaran, açıklamalarında doların gerçek değerinin şu an ki fiyatı olmadğını da dile getirdi. Mert Başaran'ın açıklamaları oldukça dikkat çekti.

KONUT FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

'Dolar durdu, düştü, orada milyonlarca insan dolarını satıp ev almak istiyor. O zaman da %30 ucuza alacağımız evin sahibi 'O evi artık o fiyata vermem' diyor. O yüzden konutları talep az iken almak lazım.

Şu anda herkes bekliyor dolar 28-29 olsa da satıp ev alsam diye, o evlerin fiyatları sürekli değişiyor. Sen biraz ev bakıyorsun 2 milyonluk ev 3.5 milyona çıkıyor. Evlerin fiyatları doların artışından daha fazla artıyor. Çünkü niye dolarında kendi enflasyonu var. Pik noktaya gelmeden mal almak lazım bunu herkese tavsiye ediyorum. Bu arsa için de konut için de geçerli. Dolar arttıkça inşaat maliyetleri de artıyor, bu yüzden konut fiyatlarının düşme ihtimali yok. Doların artışı, talep artışı yüzünden konut fiyatlarında düşüş ihtimali görmüyorum, hatta yine diyorum dolar stabil olmaya başladıktan sonra tekrar bir konut artışı, bir dalgası o da Eylül gibi tekrar.. Bu yazı iyi değerlendirmek lazım.

Temmuz, Ağustos biraz daha sakin olabilir gibi görünüyor.

Doların arttığı dönemlerde ev alamıyorsanız, doğru yerlerden, hikayesi olan yerlerden toprak,yer alırsanız önümüzdeki dönem dolar arttı ama benim yerim daha da arttı diyeceksiniz. Sonra belki onu satarsınız, onun yerine de başka bir şey alırsınız. '

DOLARIN YÜKSELİŞİNE DE DEĞİNDİ

'Seçimden sonra yükseleceğini zaten söylemiştik. Doların ucuz olması ülke ekonomisinde iyi bir durum değil. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'de bunu söylüyor. Üretici konuma geldiğinizde doların yükselmesi lazım. Dolar sabit kalırsa bu yanlıştır. Durur ve bir yerde patlar. Ev fiyatları 3'e katladıysa dolar bu kadar uzu olmaz, kalamaz. Doların şu an normal değeri 27 liradır. Dolar yavaş ilerliyor. Normal olan 25-27 arasında bir değerdir. 22 Haziran faiz kararına kadar 25 lirayı görebilir.'

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran açıkladı! Konut fiyatları yükselecek mi?
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Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran açıkladı! Konut fiyatları yükselecek mi?

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran açıkladı! Konut fiyatları yükselecek mi?