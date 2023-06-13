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Ekrem İmamoğlu’nun yalanı yine tutmadı: İSKİ yatırımları 5 yıldır düşüyor!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye turuna çıktı. İstanbul'u ise hizmetsiz bıraktı. Geçtiğimiz günlerde, 'İSKİ yatırımları arttı' mesajı paylaştı. Ancak bu iddiasını AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz yalanladı. 2018'de yüzde 72,7 olan İSKİ yatırımlarının CHP döneminde yüzde 47,30'a indiğini açıkladı. İhmalkârlığın İstanbulluları olumsuz etkileyeceğini belirten Türkyılmaz, "Yeni baraj ya da depolar oluşturulmalı. İBB'nin bu konuya eğilmesi gerekiyor" diyerek tepki yağdırdı…

Ekrem İmamoğlu’nun yalanı yine tutmadı: İSKİ yatırımları 5 yıldır düşüyor!
Ekleme: 13.06.2023 - 17:00 Güncelleme: 13.06.2023 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu’nun yalanı yine tutmadı: İSKİ yatırımları 5 yıldır düşüyor!
CHP geldi, İstanbul'da hizmet bitti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye turuna çıktı şehir şehir gezdi. Yazın Bodrum'dan kışın ise kayaktan vazgeçmedi. Göz bebeği şehirde yıllardır tek bir yatırım hamlesi gerçekleşmedi.

İDDİASINI ÇÜRÜTTÜ!

İcraat yerine yalnızca vaatte bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2019'dan bu yana tarihinin en yüksek yatırım oranına sahip olduğunu iddia etti. Ancak bu sözlere AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan yalanlama geldi.

5 YILIN EN DÜŞÜK ORANI

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Resmî Faaliyet Raporları'na göre İSKİ'nin 2018'de yüzde 72,7 olan yatırım oranının, CHP döneminde sürekli düştüğünü 2023'te yüzde 47,30'ye kadar indiğine dikkat çekti.

TEHLİKELİ SÜREÇ…
Sosyal medya hesabından İBB'nin yıllara göre İSKİ'ye yaptığı yatırım oranlarını açıklayan Türkyılmaz, 'Son günlerde yine İBB'nin en güçlü olduğu başlık olan pazarlama yeteneğinin bir örneğini gördük. İBB Başkanı paylaşımında, 'İSKİ tarihinde görmediği kadar büyük yatırımlar yapmaktadır' diyor. Oysa gerçek bu değil, rakamlar böyle söylemiyor. 2018 yılında İSKİ yatırımlarının bütçedeki oranı yüzde 72,7 iken bu oran 2023'de yüzde 47 civarlarındadır. İSKİ Genel Müdürü'nün kendi açıklamasında, 32 milyar 836 milyon olan bütçenin 10 milyar 648 milyonunu yatırıma harcayacaklarını söyledi.

Ekrem İmamoğlu’nun yalanı yine tutmadı: İSKİ yatırımları 5 yıldır düşüyor!

İstanbul'un nüfus ve alt yapı ihtiyaçları sürekli artarken İSKİ'nin yatırım bütçesinin bu kadar düşmesi İstanbul için tehlikeli bir süreci işaret ediyor. Yatırım oranlarının düşmesi İstanbullular için sıkıntı oluşturur. Yeni baraj ya da depolar oluşturulmalı. İBB'nin bu konuya eğilmesi gerekiyor. Her sene düşüş yaşayan yatırımlar, su sorununu da beraberinde getirebilir' ifadelerine yer verdi.

Ekrem İmamoğlu’nun yalanı yine tutmadı: İSKİ yatırımları 5 yıldır düşüyor!

ZAM VAR HİZMET YOK
İSKİ'de dört yıl boyunca Olağanüstü Genel Kurul sayısının Olağan Genel Kurul sayısından fazla olduğunun altını çizen Murat Türkyılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

Sadece bu tespit bile aslında resmi görmek için yeterli. 'Allah'ın suyundan para mı kazanılır? Su bir insan hakkıdır, su ticari bir meta olarak değerlendirilmez' diyerek bir vakitler bize sosyal demokrasi ve halkçılık dersi verenler, her fırsatta suya zam yapmak için Olağanüstü Genel Kurul talepleriyle geliyorlar. İşte bu hafta da yine bir Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştireceğiz, mesele yine suya zam ve suyun karlılığı…

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