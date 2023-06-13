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Cumhurbaşkanı'na hakaret cezasız kalmadı! Hala 'bu hakaret değil' diyor...

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir İl Sekreteri İsa Şahin, Cumhurbaşkanına Hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı'na hakaret cezasız kalmadı! Hala 'bu hakaret değil' diyor...
Ekleme: 13.06.2023 - 19:16 Güncelleme: 13.06.2023 - 19:40 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı'na hakaret cezasız kalmadı! Hala 'bu hakaret değil' diyor...
CHP Kırşehir İl Sekreteri İsa Şahin, sosyal medya hesabından 'Günaydın arkadaşlar. Güzel bir gün bu günü daha da güzelleştirmek için herkes bir atasözü paylaşsın. Ben bir tane paylaşıyorum. Öküz saraya çıkınca kral olmaz ama saray ahır olur' paylaşımı yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti.

CHP'li Şahin'e 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan işlem başlatıldı.

Bugün Kırşehir Adalet Sarayı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan Şahin, kendini savunarak, 'Sosyal medya hesabı bana ait ama paylaşımım eleştiridir. Hakaret değildir' dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda İsa Şahin'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.
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