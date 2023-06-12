CHP'li İrem Ertürk'ten Özgür Özel hakkında çarpıcı iddialar: FETÖ'cülerle seminer verdi uyarı yapınca beni ölümle tehdit etti

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda büyük hezimet yaşayan CHP'de sular durulmuyor. 28 Mayıs'ta alınan yenilgi sonrası partide CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı çekildi.CHP'li siyasi isimler tarafından 'istifa' mesajları verilirken, parti içerisinde de son dönemde 'koltuk savaşları' başladı. Partide sancılı süreç yaşanırken CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den de 'değişim' mesajı geldi.'Değişim cesaretli, kararlı ve vefalı olmalı. Kemal Kılıçdaroğlu incitilmemeli' diyen Özel'in açıklamaları parti içinde yeni bir yankı uyandırırken, eski CHP Paris Başkan Yardımcısı İrem Ertürk CHP Grup Başkanı hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ertürk, 2016'daki CHP kurultayında Kılıçdaroğlu karşısına aday olarak çıkan Muharrem İnce'ye karşı başlatılan operasyonu açıkladı.Özgür Özel ve Aykut Erdoğdu tarafından İnce'ye karşı operasyonu başlatan telefon görüşmelerinin gerçekleştirildiğini söyleyen Ertürk, delegelerin imza vermemesi için tehdit edildiğini ifade etti.Paris CHP Başkan Yardımcısı olduğu dönemde FETÖ'den iltica eden şahısların yönetime girdiğini ifade eden Ertürk, bu sebeple CHP Genel Merkez'ini harekete geçirmeye çalıştığını ancak bunun sonucunda da Özgür Özel tarafından ölüm tehditleri almaya başladığını söyledi.CHP Genel Merkezi'nin tüm bu olanlar karşısında suskun kaldığını ifade eden Ertürk, Özgür Özel'in daha sonra FETÖ'cülerle Partis'te seminer verdiğini, bu gelişme sonucunda da partiden istifa ettiğini belirtti.Eski CHP Paris Başkan Yardımcısı İrem Ertürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Özgür Özel'i niye sevmem. Buyrun bu bilgiyle istediğinizi yapın. Bugüne kadar CHP hatırına sustum. Da CHP bırakmadılar. 2016 CHP kurultayıydı. Benim de en büyük hayal kırıklığım partiyle ilgili. Kırılma noktası… O zamana kadar konduramıyorsunuz.Yok ya diyorsunuz iyi adam, bak ne güzel egosuz herkesi bir arada tutuyor fln. Partide hem başka kim var ki, hem İnce hep egolu bir adamdı zaten vb. O yüzden şu an partiye yeni ısınan görev alan insanları anlıyorum. Gerçi hala emin değilim KK'nın ne kadar haberi oluyordu dönen bu oyunlardan. Ne kadar kandırılıyordu. Ne de olsa Özel onun oğlu gibidir…Neyse o kurultay İnce imza toplayıp aday olarak çıktı KK karşısına. Beklemiyorlardı, eminlerdi sanırım engellediklerinden. Diğer tüm adayları engellemişlerdi çünkü. Oturuma ara verildi. İtirazlar var dedi divan başkanı. Mükerrer imza olmalı vb. İnce aday olamaz diye deliriyor KK tayfası.O arada ben de artık şans eseri mi dersiniz, kendimi arkada kuliste buldum. Karşımda da KK'nın baş kurmayları Özel ve Erdoğdu… Nasıl küfrediyorlar İnce'ye. Nasıl engelleriz aday olarak çıkmasını diye konuşurlarken. Önümde açtılar o operasyon telefonlarını… bir dedikodu var ya hani… delegeler tehdit edilerek imzaları geri çekiliyordu diye… Tehdit ederek delegeler imza vermesin diye uğraştılar o arada… ortalık kızıştı vb..Sonunda aday oldu, 127 imza toplayamadı denen İnce, 447 oy aldı o kurultayda. Oylama gizli yapıldı çünkü. İmzalar açık. Sonra o kurultaydan sonra delegeler değişti zaten komple lol.Sonra…. O zamanlar Paris CHP başkan yardımcısıydım. Ondan önce de Rhone Alpes bölgesi CHP başkan yardımcılığı yapmıştım. Orada da fetö mensubu arkadaşlar gelip bizimle çalışmak istediğini söylemişlerdi. Lyon başkanı ve yönetim kurulu olarak çok net bir şekilde reddettik bizimle görüşmeye gelen, “abla” yı.Paris için bunu yapamamışlar sanırım. Yine fetöden iltica ettiğini söyleyen tipler geldiler yönetime girdiler. Ortalığı ayağa kaldırdım. Merkeze yüzlerce mail, Msj vb derken. Özel'den ölüm tehditleri almaya başladım. CHP ne yaptı biliyor musunuz ? Hiçbir şey… Ben bir başıma kaldım… polise gittim şikayetçi oldum vb… ardına Özgür Özel geldi o fetöcüyüm diye gezen abiyle birlikte seminer verdi Paris'te üstüne üstelik. CHP'den de ayrılma sebebim de budur. Ana sebebinde, eksende Özel vardır özetle…'