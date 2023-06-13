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CHP’de koltuk savaşı kızışıyor: Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını topladı! İmamoğlu da düğmeye bastı…

Seçim sonrası CHP'de sular durulmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim mesajının ardından parti tabanı ve seçmen, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı yaptı. Koltuğu bırakmamakta kararlı olan CHP lideri ise tüm planlarını hazırladı. Ankara'ya topladığı 36 belediye başkanına kendisine destek açıklaması yaptıracağı iddiası ortaya atıldı. Bunun üzerine İmamoğlu da düğmeye bastı. Medya desteği ve kendisine yakın belediye başkanlarını arkasına alarak Kılıçdaroğlu'nu istifaya zorlayacağı vurgulandı.

Ekleme: 13.06.2023 - 12:26 Güncelleme: 13.06.2023 - 12:29 / Editör: Ozge Selin
CHP, tarihi seçim öncesinde koalisyonu topladı. Yanına birbirine benzemeyen 7 ismi aldı. Kemal Kılıçdaroğlu da her fırsatta 'Ben Kemal, geliyorum' mesajı yayınladı. Ancak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimeti yaşadı. Tarihi yenilgi sonrası 8'li koalisyon masasındaki partiler karıştı.

CHP’de koltuk savaşı kızışıyor: Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını topladı! İmamoğlu da düğmeye bastı…

İMAMOĞLU 'DEĞİŞİM' DEDİ

CHP'de ise adeta kıran kırana bir yarış vardı. Önce Cumhurbaşkanı yardımcılığına hazırlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu meydana çıktı. 'Değişim şart' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık koltuğu bırak mesajı yolladı. Hem parti tabanında hem de seçmende bu çağrısı karşılık aldı.

ÜSTÜ KAPALI MESAJ YOLLADI

Seçimden günler sonra bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ise üstü kapalı bir mesaj yolladı.

CHP’de koltuk savaşı kızışıyor: Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını topladı! İmamoğlu da düğmeye bastı…

BABA-OĞUL KAVGASI

'İstanbullu, Ankaralı sizi seçti, buralara hizmet edin diye' sözleriyle 'baba-oğul gibiyiz' dediği İmamoğlu'na adeta 'Karşıma çıkma' çağrısı yaptı. Ancak sular durulmadı.

ANKARA'DA KRİTİK TOPLANTI

Tepkilere rağmen koltuğunu bırakmayan, üstelik tüm MYK'yı değiştirerek yerine kendisine yakın isimleri atayan Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay hazırlıklarının başlamasına sayılı günler kala düğmeye bastı. 36 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı. Aklında ise tüm belediye başkanlarına kendisine destek açıklaması yaptırmak vardı...

KARARLI ANCAK…

Gazeteci Abdülkadir Selvi ise Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun stratejilerini mercek altına aldı. İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı için kararlı olduğunu belirten Abdülkadir Selvi bugünkü köşe yazısında 'Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı için kararlı. Ancak bunu ekim ayında yapılacak olan kurultayda Kılıçdaroğlu ile çarpışarak değil, Kılıçdaroğlu'nun çekilmesini sağlayarak başarmak istiyor. Onun için değişim talebini güçlü tutuyor. 'Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım' dedi' ifadesini kullandı.

A VE B PLANI HAZIR

İmamoğlu'nun A ve B planı olduğunu belirten Abdülkadir Selvi, daha akılcı hamlelerde bulunacağını da vurguladı. Medya desteğini ve kendisiyle birlikte hareket eden belediye başkanlarını arkasına alacağını açıkladı.

CHP’de koltuk savaşı kızışıyor: Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını topladı! İmamoğlu da düğmeye bastı…

'BASKI YAPACAKLAR'

Selvi, 'İlk aşamada Kılıçdaroğlu ile bir kurultay savaşı yaşamak istemiyor. A planı Kılıçdaroğlu'nu çekilmeye zorlamak. Bunun için medya desteğini ve kendisiyle birlikte hareket eden belediye başkanlarını kullanıyor. Kurultay tarihi yaklaştığında CHP'nin ileri gelenlerinden heyetler oluşturup Kılıçdaroğlu'na göndermeyi planlıyor. Muharrem İnce'ye, Kılıçdaroğlu lehine çekilmesi için baskı yapıyorlardı ya, bu kez de Kılıçdaroğlu'na 'Kurultayda aday olma, İmamoğlu lehine çekil, parti içi mücadele yaşanmasın. Sen onursal genel başkan ol' diye baskı yapacaklar' ifadesini kullandı.

KAZANACAĞINI GÖRÜRSE

Ekrem İmamoğlu'nun yalnızca kazanabileceğini görürse aday olacağını söyleyen Abdülkadir Selvi, yazısında şu ifadeleri de kullandı:

ADAYLIĞI ÖNLEYEMEZSE...

Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmasını önleyemezlerse B planını devreye sokacaklar. Ancak Ekrem İmamoğlu kazanabileceğini görürse aday olur, görmezse yeni bir durum değerlendirmesi yapabilir. Sağlamcıdır.

TANJU ÖZCAN'DAN DESTEK

CHP'de Kurultay çalışmaları hız kazanırken pek çok CHP'li belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yaptı. CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da dün 'Sayın İmamoğlu, CHP Genel Başkanı olursa toplumda büyük bir sinerji ortaya çıkacaktır' diyerek İBB Başkanı'na desteğini açıklamıştı.
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