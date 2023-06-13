Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan ziyaretine ilişkin paylaşım: Türkiye Yüzyılı Türk dünyasının asrı olacak

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, '14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası ilk ziyaretlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle birlikte Azerbaycan'a yaparak dayanışmamızı ortaya koyduk. Rabbim muhabbetimizi, gardaşlığımızı daim eylesin. İnşallah Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda 'Türk dünyasının asrı' olacaktır.' ifadelerini kullandı.'İŞBİRLİĞİMİZ DAHA DA DERİNLEŞECEK'Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi için hep birlikte yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:'Türkiye ve Azerbaycan olarak, Doğu ile Batı arasında stratejik bir konuma sahibiz. Kardeşliğimize yaraşır şekilde ticaretten enerjiye, savunma sanayinden ulaştırmaya her alanda işbirliğimiz daha da derinleşecektir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasıyla bölgemiz çok daha müreffeh şartlara kavuşacak.'İKİ DEVLET TEK MİLLET'İlham kardeşimle tam bir koordinasyon ve eş güdüm halinde bu diyalog sürecini yürütüyoruz. İnşallah yakın zamanda bu temasların müspet neticelerini göreceğimize de inanıyorum. Bu vesileyle bizlere 'iki devlet tek millet' şiarını miras bırakan Azerbaycan'ın Umummilli Lideri Haydar Aliyev'i doğumunun 100'üncü yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum. Muzaffer Ali Başkumandan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşim ile el ele, gönül gönüle vererek münasebetlerimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz.'