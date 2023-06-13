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Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Havalimanında çiçeklerle karşıladılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni döneminde ikinci yurt dışı ziyaretini yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ardından Azerbaycan'a geldi. Havalimanında çiçeklerle karşılanan Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Başkan Erdoğan, salı günü Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Havalimanında çiçeklerle karşıladılar
Ekleme: 13.06.2023 - 00:12 Güncelleme: 13.06.2023 - 00:20 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Havalimanında çiçeklerle karşıladılar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığının yeni döneminde ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Havalimanında çiçeklerle karşıladılar

Başkan Erdoğan, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından çiçekle karşılandı.

Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Havalimanında çiçeklerle karşıladılar

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in da bulunacağı akşam yemeğine katılmak üzere havalimanından Gülistan Sarayı'na hareket etti.

Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Havalimanında çiçeklerle karşıladılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Bakü'deki Gülüstan Sarayı'nda verilen yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Havalimanında çiçeklerle karşıladılar

Yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.

Başkan Erdoğan, yarın (salı) Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

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