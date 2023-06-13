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Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor: Masada dört farklı zam oranı var

Milyonlarca çalışan asgari ücret ara zammını merakla bekliyor. Yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç ise bugün başlayacak. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren toplantı, saat 14.00'te başlayacak. İşte olası zam oranlarına göre oluşabilecek asgari ücret.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor: Masada dört farklı zam oranı var
Ekleme: 13.06.2023 - 09:36 Güncelleme: 13.06.2023 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor: Masada dört farklı zam oranı var
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Saat 14.00'te başlayacak
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren toplantı, saat 14.00'te başlayacak.

Toplantıda, TÜRK-İŞ heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık edecek.

Basına kapalı yapılması beklenen toplantıda, taraflar görüşlerini dile getirecek ve güncel ekonomik verileri görüşecek.

Şu an 8 bin 506 TL
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

6 aylık enflasyon dikkate alınacak
Öte yandan 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran verisi ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon zam oranında belirleyici olacak. Bu orana refah payı da eklenmesi bekleniyor.

500 dolar hedefi
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görevi devretmeden önce, 'Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır.' ifadelerini kullanmıştı.Asgari ücrette '500 dolar' hedefinin tutturulması için yüzde 37'lik bir zamma ihtiyaç var. Bu da geçen yılki ara zammın 7 puan üzerinde bir artışa işaret ediyor. Yüzde 30-35 aralığında bir zamla da net 11 bin-12 bin TL bandında bir asgari ücret rakamı ortaya çıkacak.

Asgari ücret hesaplamaları
Hükümetin asgari ücreti teklifi henüz netleşmedi. Yüzde 20 zam için net asgari ücret 10 bin 208 TL, brüt asgari ücret 12 bin 10 TL, işveren maliyeti 14 bin 111 TL olacak. Yüzde 25 zam için net ücret 10 bin 634 TL, brüt 12 bin 510 TL.

Yüzde 30 zam olasılığında net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt 13 bin 10 TL olacak.

Yüzde 40 zam ihtimalinde de net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti 16 bin 463 TL olarak hesaplanacak.
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