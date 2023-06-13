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Antalya’da oltaya takıldı: Gözleri zümrüt gibi! Dişleri korkunçtu!

Antalya'da bir balıkçının oltasına 'ışık saçan' köpek balığı olarak bilinen küt burunlu köpek balığı takıldı. İlk kez bu türle karşılaşan vatandaş, balığı denize bıraktı. "Biraz temkinli yaklaştım. Dişleri korkunçtu" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 13.06.2023 - 11:40 Güncelleme: 13.06.2023 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Antalya’da oltaya takıldı: Gözleri zümrüt gibi! Dişleri korkunçtu!
Yeni Zelanda'nın doğu kıyısında 2021 yılında biyolüminesans olarak adlandırılan, kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesiyle etrafa ışık yayma yeteneği keşfedilen küt burunlu köpek balığı cinsi, Antalya açıklarında sportif balıkçılık yapan Savaş Dursun'un oltasına takıldı.

Antalya’da oltaya takıldı: Gözleri zümrüt gibi! Dişleri korkunçtu!

GÖZLERİ ZÜMRÜT GİBİ PARLAK
Balığı teknesine aldığında neye uğradığını şaşıran Dursun, gözleri zümrüt gibi parlak, dişleri ise testereyi andıran balığı eliyle tutup yaşadığı o şaşkınlığı cep telefonuyla kaydetti. Küt burunlu köpek balığını tekrar denize salan Dursun, 28 yıldır balıkçılık yaptığını ve böyle bir balıkla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Antalya’da oltaya takıldı: Gözleri zümrüt gibi! Dişleri korkunçtu!

Kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta 400 metre derinlikte balığın oltasına takıldığını belirten Dursun, 'Oltama gelen balığı tanıyamadım. Yakalamamış olsam bile görmüş olmam lazımdı. Biraz temkinli yaklaştım. Dişleri korkunçtu.

Antalya’da oltaya takıldı: Gözleri zümrüt gibi! Dişleri korkunçtu!

Tanımadığım balık türlerinin mutlaka salıyorum. Araştırınca dünyada en parlak omurgalı canlı olduğunu öğrendik. Denizin altında parlıyormuş ve en yağlı karaciğere sahipmiş. Çok büyük balıklar yakaladık, keşfettik ama bu benim için de sürpriz oldu' dedi.

Antalya’da oltaya takıldı: Gözleri zümrüt gibi! Dişleri korkunçtu!

'ÇOK ŞAŞIRDIM'
Daha önce 2 kez oltasına köpek balığı takılan Savaş Güzel de, 'Ben de ilk defa gördüm. Gözünden ışık saçtığını ve avını kendine çektiği gibi özelliğinin olduğunu duydum. Balığın gözü zümrüt gibi. Değişik bir hayvan ve çok şaşırdım' diye konuştu

Antalya’da oltaya takıldı: Gözleri zümrüt gibi! Dişleri korkunçtu!

Küt burunlu köpek balığının derin sularda yaşadığını belirten Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, biyolüminesans yöntemiyle ışık saçma yeteneğine sahip bu balığın yaşamını dip sularda sürdürdüğünü kaydetti.

Antalya’da oltaya takıldı: Gözleri zümrüt gibi! Dişleri korkunçtu!

Gökoğlu, söz konusu türün Akdeniz'de nadir yakalanan köpek balığı cinsinden olduğunu aktararak, 'Tehlikesi yok çünkü çok derinde yaşıyor. Sığ sulara girmez. Genellikle yaşamını dipte geçirir ve oradaki canlılarla beslenir.

Biyolojik olarak ışık saçan bir tür. Işık saçtığı için diğer balıkları kendine cezbettiriyor. Bu balık tüm denizlerde var. Yaklaşık 2,5-3 metreye kadar büyüyebilen bir balık. Az yavru veren balıklardan birisi. Çok sık yakalanan bir balık değil. Koruma altında ve kırmızı listede yer alıyor' ifadelerine yer verdi.

Antalya’da oltaya takıldı: Gözleri zümrüt gibi! Dişleri korkunçtu!

Özellikle sosyal medyada köpek balığı görüntüsü çekip paylaşılan görüntülerin, vatandaşlarda korku oluşturduğunu ancak söz konusu olayın kıyıdan çok açıkta ve tehlike oluşturmayacak düzeyde olduğuna vurgu yapan Gökoğlu, şu anda köpek balığı popülasyonunun oldukça azaldığını da sözlerine ekledi.

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