Almanlar TOGG fabrikasında! Tek tek gezip sorular sordular: Kılıçdaroğlu 'Halkı kandırıyorlar' iftirasını atmıştı

Togg basın buluşmaları kapsamında Gemlik'teki Teknoloji Kampüsünde bu kez konukları Alman basın mensuplarıydı.Togg'un CEO'su Gürcan Karakaş ve Togg ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada, Togg'un üretim tesisleri de Alman basın mensuplarına gezdirildi.T10X'in arkasındaki şirket Togg, bu sefer Alman basın mensuplarını Gemlik tesisine götürdü. Daha önce Türkiye'deki basın mensupları tesise götürülmüştü. Bu hemen aşağıda izleyebileceğiniz videoya, 'Togg Basın Buluşmaları kapsamında Gemlik'teki Teknoloji Kampüsümüzde bu kez konuklarımız Alman basın mensuplarıydı. Üretim hatlarımızı gezerek CEO'muz Gürcan Karakaş'tan bilgi alan Alman basın mensupları test pistimizde T10X'i deneyimlediler.' açıklaması geçildi.Kemal Kılıçdaroğlu, 'Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı bu?' diyerek vizyon proje Togg'u eleştirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için, Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?Togg Fabrikası, ciddi bir üretim tesisi olarak faaliyet gösteriyor. Karakaş'ın verdiği bilgilere göre, fabrikada şu anda 2.200 kişi istihdam ediliyor.50 bin metrekarelik bir alanda, 209 robotun kullanıldığı gövde tesisinde birleştirme ve kaynak işleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca boyahane ve aracın futuristik ön konsolu ile süspansiyon sistemleri de yerli olarak üretiliyor.Şu an için günlük 30-40 adet araç üretimi gerçekleştiriliyor. Ancak Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Temmuz ayında günlük 160 adet üretime geçiş yapmayı planladıklarını belirtti. Bu şekilde, 31 Aralık'a kadar taahhüt ettikleri 28 bin araç üretimini tamamlamayı hedefliyorlar.Togg aracının kullanımı rahat ve lüks bir deneyim sunuyor. Özellikle ön konsolu, bir uzay üssünü andıran bir tasarıma sahip. Trumore dijital deneyim platformu, aracın dünya ile anlık iletişim kurabilmesini sağlıyor ve Togg ekibi tarafından aracın bir akıllı cihaz olduğu vurgulanıyor.Togg'un 27 servis noktası ve 8 de mobil servis aracıyla hizmet verdiğini ve servis sayısını yıl sonunda 30'un üzerine çıkarmayı planladıklarını belirten Karakaş, 'Belki yeri geldiği için vurgulamakta fayda var, içten yanmalı otomobillerle kıyaslanacak bir servis ihtiyacı da yok.Yani şöyle ki elektrikli araçlarda ve özellikle bağlantılı araçlarda uzaktan bağlantı imkanıyla, yazılımların güncellenmesiyle hataları tespit edip o süreçleri de hızlandırabiliyorsunuz.' diye konuştu.C-SUV olan T10X modelinin ardından 2024 yılının sonunda sedan gövde tipinin de pazara sunulacağını aktaran Karakaş, bundan 6 ay sonra da Cross Coupe modelinin devreye alınacağını bildirdi.