AK Parti'den heyecanlandıran açıklama! Yasal düzenlemeler geliyor

En düşük emekli maaşı net 22 bin TL olarak güncellenecek. Bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Memur zammı için yapılacak düzenlemenin Meclis'in önündeki ilk faaliyet olacağını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli Temmuz zammı için de enflasyon farkı ve refah payının söz konusu olacağını açıkladı.AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli zammı ve memur maaş zammı düzenlemesi başta olmak züere yeni dönemin ilk yasal faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.Akbaşoğlu, '28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak' diye konuştu.TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.5 AYLIK ENFLASYON: 15,265 AYLIK SSK-BAĞKUR ZAMMI: 15,265 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI: 7,135 AYLIK MEMUR ZAMMI: 13,136 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLACAK?Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve ekonomistlerin beklentileri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20 bandında olması bekleniyor.Temmuz döneminde bu zamların dışında emekli ve memur maaşlarına refah payı (ek zam) eklenecek.Emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayım başladı. Yeni dönemde enflasyon farklarının yanında maaşlar refah payı ile belirlenecek. Yılın ilk 6 ayı için kamu işçisine verilen yüzde 45'lik zam oranı önemli bir referans değer olarak masada yer alıyor.Enflasyon farkı + Toplu sözleşme zammıRefah payıMemura kira yardımıEn düşük memur maaşı net 22 bin TL olacakMaaşlara ince ayarEn düşük emekli maaşı yükselecek6 aylık enflasyon oranı ile Temmuz zammıRefah payıEmekliye zam düzenlemesi için de kademeli zam formülü masaya geldi. Temmuz döneminde 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak.Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu. Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek.Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu. Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek.Örneklendirecek olursak;7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak emekli zammı belirlenecek.7 bin 500-10 bin => Yüzde 45 zam10 bin-15 bin TL => Yüzde 40 zam15 bin-20 bin TL => Yüzde 35 zam20 bin ve üzeri => Yüzde 30 zamBurada yukarıdaki tablodaki zamların belirlenmesi durumunda, örneğinde 10 bin TL alan emeklinin maaşı 4 bin TL artacakken, 20 bin TL alan emeklinin maaşı yüzde 30 zamla 6 bin TL artacak.Burada en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL'nin de yükseltilmesi masada yer alıyor. Detaylar yeni hükümetin kurulmasından sonra şekillenmeye başlayacak.