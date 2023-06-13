AK Parti'den heyecanlandıran açıklama! Yasal düzenlemeler geliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği gibi en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. AK Parti'den memur zammı için yeni açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, 28'inci dönemin ilk kanun teklifinin, en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak düzenleneceği teklif olacağını söyledi. Akbaşoğlu ayrıca emekli zammı için de enflasyon ve refah payının beraber değerlendirileceği bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Emekli ve memur zam oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...
En düşük emekli maaşı net 22 bin TL olarak güncellenecek. Bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Memur zammı için yapılacak düzenlemenin Meclis'in önündeki ilk faaliyet olacağını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli Temmuz zammı için de enflasyon farkı ve refah payının söz konusu olacağını açıkladı.
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILACAK
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli zammı ve memur maaş zammı düzenlemesi başta olmak züere yeni dönemin ilk yasal faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akbaşoğlu, '28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak' diye konuştu.
EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ
TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.
Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.
5 AYLIK ENFLASYON: 15,26
5 AYLIK SSK-BAĞKUR ZAMMI: 15,26
5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI: 7,13
5 AYLIK MEMUR ZAMMI: 13,13
6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve ekonomistlerin beklentileri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20 bandında olması bekleniyor.
Temmuz döneminde bu zamların dışında emekli ve memur maaşlarına refah payı (ek zam) eklenecek.
YENİ HÜKÜMETİN YAPACAĞI İLK DÜZENLEMELER MAAŞLARA ZAM OLACAK
Emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayım başladı. Yeni dönemde enflasyon farklarının yanında maaşlar refah payı ile belirlenecek. Yılın ilk 6 ayı için kamu işçisine verilen yüzde 45'lik zam oranı önemli bir referans değer olarak masada yer alıyor.
MEMUR MAAŞLARI İÇİN 5'Lİ ARTIŞ
Enflasyon farkı + Toplu sözleşme zammı
Refah payı
Memura kira yardımı
En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak
Maaşlara ince ayar
EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN REFAH PAYI VERİLECEK
En düşük emekli maaşı yükselecek
6 aylık enflasyon oranı ile Temmuz zammı
Refah payı
EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ KADEMELİ OLACAK
Emekliye zam düzenlemesi için de kademeli zam formülü masaya geldi. Temmuz döneminde 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak.
Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu. Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek.
Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu. Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek.
EMEKLİ ZAMMI İÇİN ÖRNEK HESAP
Örneklendirecek olursak;
7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak emekli zammı belirlenecek.
7 bin 500-10 bin => Yüzde 45 zam
10 bin-15 bin TL => Yüzde 40 zam
15 bin-20 bin TL => Yüzde 35 zam
20 bin ve üzeri => Yüzde 30 zam
Burada yukarıdaki tablodaki zamların belirlenmesi durumunda, örneğinde 10 bin TL alan emeklinin maaşı 4 bin TL artacakken, 20 bin TL alan emeklinin maaşı yüzde 30 zamla 6 bin TL artacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DE ÇALIŞMA VAR
Burada en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL'nin de yükseltilmesi masada yer alıyor. Detaylar yeni hükümetin kurulmasından sonra şekillenmeye başlayacak.
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