ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in resmi ziyareti kapsamında Washington'da bir araya gelen ikili, basına açıklamalarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Stoltenberg'e "İttifak tarihinin en kritik döneminde" gösterdiği liderlik için teşekkürlerini ileterek, gelecek ay düzenlenecek NATO Vilnius Zirvesi'nin önemli bir dönüm noktası olacağına işaret etti.Zirvede, müttefiklerin NATO'nun 5. maddesine olan bağlılığını teyit edeceklerini ifade eden Blinken, savunma kapasitelerinin de artırılmasının beklendiğini söyledi.Blinken, NATO'nun Stratejik Konsepti çerçevesinde tasarlanan bazı planların da operasyonel hale getirileceğini belirterek, zirveden Ukrayna için bir destek paketinin çıkmasını öngördüğünü dile getirdi.Pasifikle olan ilişkilerin de geliştirileceğini vurgulayan Blinken, "Müttefiklerin sorunlarını çözmek için çok önemli ve bence gerekli bir sürecin ardından İsveç'in de İttifaka katılma zamanının geldiğini düşünüyorum." diye konuştu.