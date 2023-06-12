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TİSK Başkanı Akkol'dan asgari ücret açıklaması

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücret hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Ekleme: 12.06.2023 - 12:17 Güncelleme: 12.06.2023 - 12:49 / Editör: Ozge Selin
TİSK Başkanı Akkol'dan asgari ücret açıklaması
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. Akkol, 'Bayram öncesi asgari ücret çalışmalarında sürecin tamamlanmasını umuyoruz' dedi.

'BAYRAMDAN ÖNCE SÜRECİN TAMAMLANMASINI UMUYORUZ'

Akkol'un açıklamalarında öne çıkan satır başları:

'Bütün unsurları değerlendirerek ülkemiz için en güzel, en hayırlı şekilde bu süreci tamamlamaya gayret edeceğiz.

TİSK'in görüşünü sayın bakanımıza da arz ettik. Teknik olan görüşler ifade edildiği kadar teknik olmayan görüşler de ifade ediliyor. Bizim görüşümüz üçlü mutabakatta hızlı şekilde işçinin, işverenin razı olduğu kamunun liderliğini yaptığı bir mutabakat ile bu süreci tamamlamak arzusundayız. Teşkilatımla beraber şahsi arzum, bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır.'

'BU KONUYU HIZLA ÜLKE GÜNDEMİNDEN ÇIKARMAK İSTİYORUZ'

Akkol, 500 dolar kritik seviyesi hakkında gelen soruya, 'Bir önceki bakanımızın beyanının tamamını dinlediğimizde ücretin dolara ya da başka bir para birimine endekslenmemesi gerektiğini ifade ediyor. Bir temenni olarak belirli seviyelerden bahsediyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletindeyiz. Başka bir para birimi ile asgari ücret veya başka ücretler belirlenmiyor. Komisyon her şeyi dikkate alıyor. Kurları, enflasyonu, alım gücünü, istihdamı, işverenler üzerindeki yükü, ihracat üzerinde belirli yerlerdeki baskı ile birlikte 100'dan fazla parametreleri komisyonumuz dikkate alarak değerlendirme yapıyor. Burada iyi bir niyet var. Bunun altını çizmek istiyorum. Enflasyon düşül trendinde. Biz de iş verenler olarak ara zam yapılmasında mutabıkız. Bu masaya olumlu bir hava katıyor. Bizim odağımız depremden etkilenen illerde olacak. Biz buradaki istihdamı da destekleyecek her türlü konunun altına imzamızı atarız. Hız dedim. Hızlı olmamızdaki maksatlardan bir tanesi bu. Bu konuyu ülke gündeminden hızla pozitif bir şekilde çıkaralım. Diğer halledilmesi gereken çalışmalara geçmek istiyoruz' açıklamasını yaptı.

'İŞVEREN DESTEĞİNİN ARTIRILARAK DEVAM EDİLMESİNİ ARZU EDİYORUZ'

Akkol, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

'İşveren desteğinin artırılarak devam etmesi konusunda talebimizi sayın Bakanımıza arz ettik. Geçtiğimiz dönemlerde verilen desteğin devamını arzu ediyoruz. İşverenler üzerinde bir yük var. Bu yükü azaltmak için devletin bu desteği artırılarak vermesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Ücretlerin asgari ücret kadar olan kısmından vergi alınmayan dünyada 5 ülkeden biri olduk. Bu tür güzel uygulamaların artırılmasına ihtiyacımız var.'
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