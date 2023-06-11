Samsun'da Hayvan Haklari Çalistayi

Samsun Adliyesi Isa Fidan Konferans Salonu’nda düzenlenen çalistayda konusan Samsun Barosu Hayvan Haklari Komisyon Baskani Fatma Suganli, "Bugün burada toplanmamizin nedeni, hayvan haklari sorunlarinin ele alinacagi, tartisilacagi ve çözümler üzerine fikir alisverisinde bulunacagimiz bir platform olusturmaktir. Hayvanlarin refahi ve haklari konularinda bilinci artirmak ve daha adil, duyarli ve sürdürülebilir bir dünya insa etmek amaciyla bir araya geldik. Hayvanlar, dünyamizin ortak varliklaridir. Ekosistemlerimizin bir parçasi olarak, dogal dengenin sürdürülmesinde kritik bir rol oynamaktadirlar. Ancak, günümüzde birçok hayvan türü tehdit altindadir, kötü muamele görmektedir ve yasamlari tehlike altindadir. Biz insanlar olarak, bu sorunlarla yüzlesmeli ve eyleme geçmeliyiz. Hayvan haklari, sadece bir grup insanin degil, tüm insanligin ortak sorumlulugudur. Bir toplum olarak, hayvanlara saygi göstermek, onlari korumak ve onlara adil davranmak zorundayiz. Bu çalistayda, hayvan haklari sorunlarini daha derinlemesine anlamak, mevcut zorluklari ve adaleti saglamak için neler yapabilecegimizi tartismak için bir araya gelmis bulunuyoruz "dedi.Çalistayin farkli bakis açilarindan zengin bir katilimci grubunu bir araya getirdigini hatirlatan Fatma Suganli, "Hayvan haklari savunuculari, akademisyenler, hükümet temsilcileri, sivil toplum kuruluslari, endüstri liderleri ve diger paydaslar burada bulunuyor. Hepimiz, çesitlilik ve katilimin gücünü anliyoruz ve bu farkliliklari zenginligimize dönüstürmek için birlikte çalismaliyiz. Bu çalistayin hedefleri arasinda, mevcut hayvan haklari ihlallerini tanimlamak, toplumda farkindaligi artirmak, mevcut yasal çerçeveleri gözden geçirmek, etkili politikalar gelistirmek ve hayvan refahini artirmak için somut adimlar atmak bulunmaktadir. Bugün yapacagimiz oturumlar, sorunlari analiz edecek, basarili uygulamalari paylasacak ve birlikte çalisarak çözümler üzerinde çalisacagiz. Hayvan Haklari Çalistayimizin sonucunda, hayvan haklari konusunda ortak bir vizyon gelistirmeyi ve bu vizyonu hayata geçirmek için somut eylem adimlari belirmeyi umuyoruz. Birlikte hareket ederek, hayvanlarin yasam kalitesini artirmak, kötü muameleyi önlemek ve onlara daha adil bir dünya sunmak için bir fark olusturabiliriz. Bu çalistayda, katilimcilarin deneyimlerini, bilgilerini ve fikirlerini paylasmalarini tesvik ediyoruz. Herkesin esit bir sekilde katilim saglamasi ve görüslerini özgürce ifade etmesi için güvenli bir ortam saglamak önceliklerimiz arasindadir. Karsilikli saygi ve empatiyle birbirimize yaklasarak, daha iyi sonuçlara ulasabiliriz. Hayvan haklari sorunlarinin karmasikligi ve çesitliligi nedeniyle, bu çalistayda alacagimiz her bir adimin degerli oldugunu unutmamaliyiz. Fikirlerimizi birlestirerek, ortak bir anlayis olusturarak ve ortak çözümler üzerinde çalisarak, hayvan haklari konusunda ilerleme kaydedebiliriz" diye konustu.Baskan Suganli konusmasini söyle tamamladi: "Son olarak, hayvan haklari için bir savunucu olmak, uzun vadeli bir taahhüt gerektirir. Hepimizin ortak amaci, hayvanlari korumak, refahlarini saglamak ve onlara daha adil bir gelecek sunmaktir. Çalistayimizin bu hedefe ulasmada önemli bir rol oynayacagina inaniyorum. Birbirimizi destekleyerek, isbirligi yaparak ve kararlilikla ilerleyerek, hayvan haklari konusunda olumlu degisimler yaratabiliriz. Etkili ve yapici bir çalistay geçirmenizi diliyorum. Hayvan haklari için mücadele etmek için birlikte hareket edelim ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya birakalim".Çalistayda, Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odasi Baskani Elif Köse Üvan, "Sokak hayvanlarina yapilacak müdahaleler", Psikolog Elif Tutkun, "Çocuk ve hayvan, hayvan sevgisinin psikolojide yeri", HAYIM Dernegi Baskani Av. Tunahan Gök, "Yasam Hakki Çerçevesinde Türcülük", Kafessiz Tavukçuluk Kurumsal Iletisim Yöneticisi Selda Balmumcu, "Dünyada basarili kampanya örnekleri", Akademisyen Prof. Dr. Duygu Dalgin, "Hayvanlar aciyi, korkuyu, terk edilmeyi hisseder mi?, Ne kadar içgüdü, ne kadar bilissel yetenek ve duygu?" ve Hayvan Refahi Müfettisi Asalet Sancakdaroglu, "Acimiz kesim nasil olmali, faydalari" konularinda konusma yapti.