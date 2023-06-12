PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasındaki terörist Helin İşenme tutuklandı!

MİT'in istihbarat desteğiyle Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu Türkiye'ye geçmek üzereyken 9 Haziran Cuma günü yakalanan terör örgütü üyesi Helin İşenme'nin, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt üyesi zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla hakkında tutuklama kaydı bulunan İşenme, 9 Haziran Cuma günü güvenlik güçlerine teslim edilmişti.Terörist İşneme'nin PKK'nın Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde görev aldığı bildirildi.Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlamasıyla hakkında tutuklama/yakalama kaydı bulunan Helin İşenme, yargılanmak üzere güvenlik güçlerine teslim edilmişti.MİT dün de terör örgütü PKK'nın sözde Kandil sorumlularından Fehmi Öğmen ve 2 teröristi, Süleymaniye kırsalındaki operasyonla etkisiz hale getirmişti.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, PKK'nın sözde üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağıyla takip ederek terör örgütü mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı belirledi.PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan 'Sinan Dijvar' kod adlı Fehmi Öğmen'in Süleymaniye'nin Çemçemal kırsalında olduğu tespit edildi.Gri listede aranan Fehmi Öğmen etkisiz hale getirildiÖrgüte 1993'te katılan, yurt içiyle yurt dışında uzun yıllar terör faaliyetleri yürüten, Türkiye'deki birçok eylemi bizzat organize eden örgüt yöneticilerinden Öğmen'e yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda, gri listede aranan Öğmen ile beraberindeki sözde tabur sorumlusu 'Mazlum Koçer' kod adlı Mehmet Salih Çakal ve şoförleri 'Ararat Tolhildan' kod adlı Ahmed Muhammed Ali etkisiz hale getirildi.