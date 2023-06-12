  • USD: 23,43 - 23,47
  • EURO: 25,23 - 25,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasındaki terörist Helin İşenme tutuklandı!

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) sağladığı istihbarat desteğiyle Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından Suriye sınırından Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan Sterk/Amara, Amed/Sena kod isimli Helin İşenme tutuklandı.

Ekleme: 12.06.2023 - 13:45 Güncelleme: 12.06.2023 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasındaki terörist Helin İşenme tutuklandı!
MİT'in istihbarat desteğiyle Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu Türkiye'ye geçmek üzereyken 9 Haziran Cuma günü yakalanan terör örgütü üyesi Helin İşenme'nin, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt üyesi zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla hakkında tutuklama kaydı bulunan İşenme, 9 Haziran Cuma günü güvenlik güçlerine teslim edilmişti.

PKK'NIN İSTİHBARAT YAPILANMASINDA GÖREVLİ

Terörist İşneme'nin PKK'nın Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde görev aldığı bildirildi.

Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlamasıyla hakkında tutuklama/yakalama kaydı bulunan Helin İşenme, yargılanmak üzere güvenlik güçlerine teslim edilmişti.

KANDİL SORUMLUSU ETKİSİZ!

MİT dün de terör örgütü PKK'nın sözde Kandil sorumlularından Fehmi Öğmen ve 2 teröristi, Süleymaniye kırsalındaki operasyonla etkisiz hale getirmişti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, PKK'nın sözde üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağıyla takip ederek terör örgütü mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı belirledi.

PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan 'Sinan Dijvar' kod adlı Fehmi Öğmen'in Süleymaniye'nin Çemçemal kırsalında olduğu tespit edildi.

Gri listede aranan Fehmi Öğmen etkisiz hale getirildi

Örgüte 1993'te katılan, yurt içiyle yurt dışında uzun yıllar terör faaliyetleri yürüten, Türkiye'deki birçok eylemi bizzat organize eden örgüt yöneticilerinden Öğmen'e yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, gri listede aranan Öğmen ile beraberindeki sözde tabur sorumlusu 'Mazlum Koçer' kod adlı Mehmet Salih Çakal ve şoförleri 'Ararat Tolhildan' kod adlı Ahmed Muhammed Ali etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasındaki terörist Helin İşenme tutuklandı!
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere KKTC'ye gitti
PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasındaki terörist Helin İşenme tutuklandı!
Ankara'yı sel basmıştı! Mansur Yavaş bahaneyi betonlaşma ve küresel ısınmada buldu!
İETT otobüsü 6 araca çarptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine Sinan Oğan da eşlik edecek
Nurseli İdiz: Ayrıştırmayı laik kesim başlattı
Faruk Fatih Özer’in ilk sözleri bu oldu! Thodex mağdurlarını çıldırttı!
CHP'li İBB Şampiyonlar Ligi'nde sınıfta kaldı! İş bilmezliği İngiliz manşetlerinde
HDP'den hezimet itirafı: İktidar muhaliflerin tümünü iç tartışmalara gömdü
Jerusalem Post: Hakan Fidan, İsrail'le iş birliğinde büyük rol oynadı
Türk mühendislerin eseri: Tayfun füzesinin vuruş hassasiyeti dünyada yok
Melih Gökçek'ten Melek Masso'yu sahneye çıkartan belediye başkanına tepki!
Melek Mosso'yu sahneye çıkaran Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e tepkiler çığ gibi büyüyor
Ekonominin yol haritası hazırlanıyor! Hükümet kolları sıvadı: Hedef tek haneli enflasyon
Biden'dan F-16 hamlesi! İsveç'i öne süren Yunanistan sinsi planını kendi kendine itiraf etti
Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenleri trol ilan eden CHP'li Özgür Özel de 'Değişim' dedi
Ticaret Bakanlığı kurala uymayanlara ceza yağdırdı!
Fidan'ın telefon görüşmesi Yunan basınında: Türkiye'nin Yunanistan planı nedir?
Yunanistan'da Hakan Fidan ve İbrahim Kalın çekincesi
İYİ Parti'nin kurucularından Ahat Andican istifa etti!
26 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? 12 Haziran hava durumu

26 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? 12 Haziran hava durumu

Asgari ücret artışı 85 milyonu etkileyecek: 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret artışı 85 milyonu etkileyecek: 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

BioNTech kurucuları Almanya'da yargılanacak

BioNTech kurucuları Almanya'da yargılanacak

Asgari ücrette toplantı saati belli oldu

Asgari ücrette toplantı saati belli oldu

Ünlü elektronik mağazasına soygun şoku: Plastik telefonla kandırdılar! İşte detayları…

Ünlü elektronik mağazasına soygun şoku: Plastik telefonla kandırdılar! İşte detayları…

ABD'de deniz altında en uzun süre yaşama rekoru kırıldı

ABD'de deniz altında en uzun süre yaşama rekoru kırıldı