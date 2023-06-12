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Özgür Özel’in değişim söylemine CHP yönetiminden ilk açıklama: Başkanımız değişimi zaten yaptı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Öztrak, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in verdiği 'değişim' mesajına ilişkin ise, "Değişimin nasıl gerçekleştirileceği bellidir. Genel başkanımız kendi iradesi dahilinde yapacağı değişimi yapıp MYK'yi yenilemiştir" yanıtını verdi.

Özgür Özel’in değişim söylemine CHP yönetiminden ilk açıklama: Başkanımız değişimi zaten yaptı
Ekleme: 12.06.2023 - 19:07 Güncelleme: 12.06.2023 - 19:21 / Editör: Ozge Selin
Özgür Özel’in değişim söylemine CHP yönetiminden ilk açıklama: Başkanımız değişimi zaten yaptı
28 Mayıs'taki seçim hezimetinin ardından Kılıçdaroğlu için 'istifa' yankısı başladı. Muhalif seçmenin beraberinde, CHP'li siyasi isimler Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi yönünde bir çağrı başlattı. İmamoğlu'nun ardından bir değişim ve istifa çağrısı da CHP'li Özgür Özel attı. Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel, 'Değişim cesaretli, kararlı ve vefalı olmalı. Kemal Kılıçdaroğlu incitilmemeli' dedi.

'Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız'

Özel, 'Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Hiçbir şey olmamış gibi davranırsak seçmen hepimizi siler atar. Hepimizin birbirimizle hukuku, birbirimize borcu var. Ancak en büyük borç vatana olan borç' dedi. Özel'in 'Üzerime düşen sorumluluğu yapmaya hazırım' dediğini aktaran Küçükkaya, Özel ile olan diyaloğunu ''Genel Başkanlık da dahil mi?' dedim, 'Genel Başkanlık da dahil' dedi' sözleriyle anlattı.

Özel'in açıklamalarıyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi.

'Genel başkanımız kendi iradesi dahilinde yapacağı değişimi yaptı'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. MYK'ye yeni isimler eklenmesini 'yenilenme' olarak tanımlayan Öztrak, kongrenin de en kısa sürede yapılacağını ifade etti: 'Bu çerçevede genel başkanımız ilk olarak MYK'sını yeniledi. MYK'mız da ilk iş olarak kongreler takvimini başlattı. Mümkün olan en kısa sürede, kongreler süreci, parti meclisimizin uygun gördüğü bir tarihte kurultayımızla taçlanacaktır.' CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını da değerlendiren Öztrak, 'Değişimin nasıl gerçekleştirileceği bellidir. Genel başkanımız kendi iradesi dahilinde yapacağı değişimi yapıp MYK'yi yenilemiştir' dedi.

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