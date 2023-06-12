MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi!

MSB: Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı, 'Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.' açıklamasında bulundu.