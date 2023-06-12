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Melih Gökçek'ten Melek Mosso'yu sahneye çıkartan belediye başkanına tepki!

Ödül törenindeki konuşmasıyla kadın haklarını savunuculuğuna soyunan Şarkıcı Melek Mosso'nun AK Partili kadınlara küfür eden kadını örnek alarak seçim sandığına gittiği ortaya çıkmıştı. Kadınlara küfreden kadını haklı çıkartan paylaşımlara imza atan Masso'ya tepkiler gelirken; birçok konseri de iptal edilmişti. Fakat AK Partili Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Melek Mosso konserini iptal etmeyerek dün akşam gerçekleştirdi. Bunun üzerine eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından şarkıcıyı sahneye çıkartan belediye başkanı Cüneyt Yüksel'e tepkisini dile getirdi.

Melih Gökçek'ten Melek Mosso'yu sahneye çıkartan belediye başkanına tepki!
Ekleme: 12.06.2023 - 10:50 Güncelleme: 12.06.2023 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Melih Gökçek'ten Melek Mosso'yu sahneye çıkartan belediye başkanına tepki!
Ödül töreni konuşmasıyla milyonların tepkisini çeken Melek Mosso'nun AK Partili kadın seçmenlere küfür eden kadının fotoğrafını sosyal medya hesabından RT etmesi tepkiye neden oldu. Mosso'nun ayrıca, aynı kadının kıyafetlerini taklit ederek sandığa gittiği ve bu anını sosyal medyadan 'seçim kombinim' notuyla paylaştığı görüldü.

Tüm bunların üzerine Melek Mosso'nun bazı konserlerinin iptal edildiği açıklandı. AK Partili Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi de şarkıcının konserinin iptal edildiğini paylaşmıştı. Fakat Melek Masso dün akşam Süleymanpaşa Belediyesi'nde konser vererek seyircisiyle buluştu. AK Partili belediye başkanı Cüneyt Yüksel ise konserin ardından sahneye çıkarak Melek Mosso'nun elini öptü ve sarılarak sahneden uğurladı. 

Sosyal medyada belediye başkanı Yüksel'e tepkiler çığ gibi büyürken, bir tepki de eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Başkan Cüneyt Yüksel'i kınadağını ve 'özür dilemedi gerektiğini' söyledi. İşte Melih Gökçek'in o açıklaması;

'SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI CÜNEYT YÜKSEL, AŞAĞIDAKİ SÖZLERİ VE DAVRANIŞLARI YAPAN MELEK (!) MOSSO'YA KONSER VERDİRMENİ VE ONA SARILARAK KUTLAMANI BİR AĞABEYİN OLARAK KINIYORUM…

GENÇSİN HATA YAPABİLİRSİN…HEMEN CAMİANDAN ÖZÜR DİLE
VE BİR DAHA BÖYLE HATA YAPMA'

Melih Gökçek'ten Melek Mosso'yu sahneye çıkartan belediye başkanına tepki!


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