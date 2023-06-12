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Lefkoşa'dan Bakü'ye: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerine devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında tamamladığı KKTC programı sonrasında "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'a gitti. Erdoğan, Bakü'ye seyahatini direkt uçuş olmamasına rağmen Lefkoşa'dan uçuş gerçekleştirerek, KKTC'nin tanınması açısından dünyaya önemli bir mesaj verdi.

Lefkoşa'dan Bakü'ye: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerine devam ediyor
Ekleme: 12.06.2023 - 21:18 Güncelleme: 12.06.2023 - 21:25 / Editör: Ozge Selin
Lefkoşa'dan Bakü'ye: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerine devam ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında sonrasında Azerbaycan'a gitti. Erdoğan, Bakü'ye seyahatini direkt uçuş olmamasına rağmen Lefkoşa'dan uçuş gerçekleştirerek, KKTC'nin tanınması açısından dünyaya önemli bir mesaj verdi.

Erdoğan'ı, Haydar Alivev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik personeli karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Azerbaycan'a gitti.
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