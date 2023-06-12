KKTC’den tüm dünyaya gözdağı: Erdoğan’ın fotoğrafı havalimanına asıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden sonraki ilk yurt dışı ziyaretini yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelen Erdoğan birlik mesajı verdi. Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar üzerineyse bu sefer KKTC Ercan Havalimanı’na Erdoğan’ın pilot ceketli fotoğrafını asarak tüm dünyaya gözdağı verdi.