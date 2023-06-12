Kemal Kılıçdaroğlu’na şok: Tanju Özcan ‘Ben de varım’ dedi: Yetki verilirse Genel Başkan olurum!

Seçimlerin ardından CHP'de sular durulmadı. Önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim çağrısı yaptı. Koltuğunu korumak isteyen ve istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu ise tüm MYK'yı görevden aldı. Yerine yeni isimler atadı.Ancak yaptığı tüm hamleler, parti tabanı ve seçmenin tepkisini azaltmadı. Partide kazan kaynarken CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sürpriz bir hamle yaptı… Destek verilmesi halinde genel başkanlık görevinden kaçılmayacağını açıkladı.Tanju Özcan, 'Gerçekten partiyi düşünen insanlar bu değişimin kaçınılmaz olduğunun farkına vardı. Teker teker açıklamalarıyla bunu kamuoyunun gündemine taşıyorlar. Burada amaç sayın genel başkanı da kırmadan çekilmesini sağlamak. Bu sadece genel başkan değişimi ile de yeterli kalmamalı. Tüzük değişikliği yapılmalı, parti programı yeniden yazılmalı. Yeni kadrolarla yola devam edilmeli ve CHP'nin net çizgileri olmalı. Şu an kamuoyunda en güçlü isim Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu bu görevden kaçmamalıdır, ben kaçmayacağını ümit ediyorum' ifadesini kullandı.Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun karşısına kimsenin aday çıkmaması halinde kendisinin genel başkan adayı olabileceğini de vurguladı. 'Bu cesareti kimse gösteremezse eğer üzerimize vazife düşerse biz böyle bir siyasi hareketten ben şahsım adına kaçmam. Benim derdim ben değil. Hiçbiri, 'biz yokuz' derse, siyasi tarih de, 'bu görevi sana yüklüyorum' derse, ben kaçınmam. Hukuki bir engel olmadığını da düşünüyorum. Burada hukuki engel çıkartmak, hukuki engel çıkartmak isteyenlerin lehine olmaz. Bu değişim sıkıntılı olmamalı' açıklaması yaptı.Kılıçdaroğlu'nun tüzüğü demokratik hale getirip sonra tek adam rejimine dönüştürdüğünü söyleyen Özcan, tepkilerine şöyle devam etti:Sayın genel başkan hiçbir yerde ben genel başkanlığa adayım demedi. CHP tarihinde hiçbir genel başkan, 'ben genel başkanlığa adayım' demez. Bireysel olarak, 'ben adayım' da diyemezsiniz. Sizi delegeler aday gösterir. Size bağlı olan MYK üyeleri il örgütleri ile çeşitli görüşmeler yapar, onlara bazı taahhütlerde bulunur ve onların bazı sorunlarını çözer.''Bunlar ipe un sermek, zaman kazanmak. Sayın genel başkanın kazanacak zamanı olabilir ama Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok' ifadelerini kullandı.