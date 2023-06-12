  • USD: 23,43 - 23,47
  • EURO: 25,23 - 25,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Jerusalem Post: Hakan Fidan, İsrail'le iş birliğinde büyük rol oynadı

İsrail merkezli gazete, Fidan'ın iki ülke arasındaki ilişkilerde oynadığı role dikkati çekti. "Fidan merkezi bir figür" yorumu yapılarak, Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenine sahip olduğu vurgulandı.

Jerusalem Post: Hakan Fidan, İsrail'le iş birliğinde büyük rol oynadı
Ekleme: 12.06.2023 - 11:28 Güncelleme: 12.06.2023 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Jerusalem Post: Hakan Fidan, İsrail'le iş birliğinde büyük rol oynadı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkında İsrail basınında dikkat çeken bir analize imza atıldı.

Jerusalem Post gazetesinin analizinde Fidan'ın, Ankara-Tel Aviv ilişkilerinde önemli roller üstlendiği belirtildi.

İsrail ile ilişkilerde kilit rol oynuyor

'Yeni Türk Dışişleri Bakanı, İsrail ile iş birliğinde büyük rol oynadı' başlıklı yazıda şöyle denildi:

Fidan, uzun yıllar İsrail ile ilişkilerde kilit rol oynayan ve ülkeler arasındaki gerilim zamanlarında bile İsrail istihbarat liderliğiyle bağlantıları olan biri.

İlişkileri geliştirme hamlelerine öncülük etti

Görüşlerine yer verilen İsrail Bölgesel Dış Politikalar Enstitüsü Mitvim'in Başkanı Nimrod Goren, Fidan'ın, son yıllarda 'İsrail-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye yönelik hamlelere öncülük ettiğini' söyledi.

Erdoğan ona güveniyor

Fidan'ın Türkiye'nin bölgedeki ilişkileriyle ilgili tüm merkezi meseleleri ele aldığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenine sahip olmanın yanı sıra büyük deneyime ve bilgiye de sahip olduğu vurgulandı. New York Eyalet Üniversitesi Denizcilik Koleji'nden Profesör Mark Meirowitz, şunları dile getirdi:

Fidan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erişiminin ve onunla yakın ilişkisinin, diplomasiyi desteklemesi ve Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkileri ileriye dönük olarak büyük ölçüde iyileştirilmesi umuluyor. Fidan, ikili ilişkiyi önemli ölçüde geliştirmeye yardımcı olacak geçmişe ve deneyime sahip.

Türkiye-İsrail ilişkilerindeki rolü

Meirowitz, İsrail-Türkiye ilişkilerinde kapalı kapılar ardında yürütülen diplomasinin önemli olduğnuu belirtti. Aynı isim, asıl önemli olanın ise 'Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiyi tüm dünyanın önünde dışa doğru geliştirmek' olduğu şeklindeki görüşünü paylaştı ve ekledi: Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı (Hakan Fidan), Türkiye ile İsrail arasındaki önemli ikili ilişkinin katma değerine odaklanmalı.

Fidan merkezi bir figür

Öte yandan Nimrod Goren, Fidan'ın Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan ile ilişkileri onarmada da merkezi bir figür olduğunu dile getirdi.

Jerusalem Post: Hakan Fidan, İsrail'le iş birliğinde büyük rol oynadı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere KKTC'ye gitti
PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasındaki terörist Helin İşenme tutuklandı!
Ankara'yı sel basmıştı! Mansur Yavaş bahaneyi betonlaşma ve küresel ısınmada buldu!
İETT otobüsü 6 araca çarptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine Sinan Oğan da eşlik edecek
Nurseli İdiz: Ayrıştırmayı laik kesim başlattı
Faruk Fatih Özer’in ilk sözleri bu oldu! Thodex mağdurlarını çıldırttı!
CHP'li İBB Şampiyonlar Ligi'nde sınıfta kaldı! İş bilmezliği İngiliz manşetlerinde
HDP'den hezimet itirafı: İktidar muhaliflerin tümünü iç tartışmalara gömdü
Jerusalem Post: Hakan Fidan, İsrail'le iş birliğinde büyük rol oynadı
Türk mühendislerin eseri: Tayfun füzesinin vuruş hassasiyeti dünyada yok
Melih Gökçek'ten Melek Masso'yu sahneye çıkartan belediye başkanına tepki!
Melek Mosso'yu sahneye çıkaran Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e tepkiler çığ gibi büyüyor
Ekonominin yol haritası hazırlanıyor! Hükümet kolları sıvadı: Hedef tek haneli enflasyon
Biden'dan F-16 hamlesi! İsveç'i öne süren Yunanistan sinsi planını kendi kendine itiraf etti
Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenleri trol ilan eden CHP'li Özgür Özel de 'Değişim' dedi
Ticaret Bakanlığı kurala uymayanlara ceza yağdırdı!
Fidan'ın telefon görüşmesi Yunan basınında: Türkiye'nin Yunanistan planı nedir?
Yunanistan'da Hakan Fidan ve İbrahim Kalın çekincesi
İYİ Parti'nin kurucularından Ahat Andican istifa etti!
26 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? 12 Haziran hava durumu

26 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak? 12 Haziran hava durumu

Asgari ücret artışı 85 milyonu etkileyecek: 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret artışı 85 milyonu etkileyecek: 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

BioNTech kurucuları Almanya'da yargılanacak

BioNTech kurucuları Almanya'da yargılanacak

Asgari ücrette toplantı saati belli oldu

Asgari ücrette toplantı saati belli oldu

Ünlü elektronik mağazasına soygun şoku: Plastik telefonla kandırdılar! İşte detayları…

Ünlü elektronik mağazasına soygun şoku: Plastik telefonla kandırdılar! İşte detayları…

ABD'de deniz altında en uzun süre yaşama rekoru kırıldı

ABD'de deniz altında en uzun süre yaşama rekoru kırıldı