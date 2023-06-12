HDP'den hezimet itirafı: İktidar muhaliflerin tümünü iç tartışmalara gömdü
Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'den hezimet itirafı geldi. Sonuçlardan ders çıkardıklarını belirten HDP'li Tayip Temel, "Şu an karşımızda seçimi kazanmış ve Türkiye’deki muhalif güçlerin tümünü iç tartışmalara gömmüş bir iktidar var." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından muhalefet partilerinin hepsi iç karışıklıklarla mücadele etmeye başladı. Başta CHP olmak üzere İYİ Parti ve HDP'lilerde parti içi muhalefet gün geçtikçe arttı.
'İktidar muhaliflerin tümünü iç tartışmalara gömdü'
Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'den de hezimet itirafı geldi. Artı Gerçek'e konuşan HDP Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel, 'Şu an karşımızda seçimi kazanmış ve Türkiye'deki muhalif güçlerin tümünü iç tartışmalara gömmüş bir iktidar var.' dedi.
'Yanlışlarımızı değerlendirmemiz gerekiyor'
İktidarın muhalefet içindeki tartışmaları manipüle ederek yerel seçimlerde ipi göğüslemek istediğini öne süren Temel, 'Bizim ittifaklardaki yanlışlarımızı, taktik ve stratejik hatalarımızı değerlendirmek ve bir daha aynı hataları tekrarlamamak için ittifakın bir araya gelmesi gerekiyor. Gerekirse günlerce tartışması gerekiyor. Halkın uyarıları ve önerileri alındıktan sonra bu tartışmalar belli bir olgunluğa, sonuca ulaştırılabilir.' ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI