Fidan'ın telefon görüşmesi Yunan basınında: Türkiye'nin Yunanistan planı nedir?

Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Türkiye Yüzyılı, Türkiye için resmen başlamış oldu.Yeni kabinede en çok merak edilen isimlerin başında ise eski Milli İstihbarat Teşiklatı (MİT) Başkanı ve yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geliyor.Yunan basını ise geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Fidan ile Yunan mevkidaşı Vassilis Kaskarelis'i mercek altına aldı. Telefonun ana konusunun göç ve göçmen olduğuna dikkat çekildi.Aynı zamanda Yunan tarafının göç problemi ile ilgili olarak Türkiye'den yardım istediği de biliniyor. Fidan'ın Yunanistan'ın yardım isteğini geri çevirmediğini ifade eden ve Yunan gazetesi Ta Nea'ya konuşan bir diplomat ikili ilişkilerin ilk aşamasının iyi gittiğinin altını çizdi.Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın da iyi bir biçimde koordine olduğunu belirten gazete Fidan'la olan iletişime ayak uydurulduğunu belirttii.Yunan basını Hakan Fidan'ı oldukça yakından inceliyor. Başkan Erdoğan'ın yeni kabineyi açıkladığı günden beri Yunan gazeteleri başta Fidan; ardından da yeni Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i yakından takip ediyor.Geçtiğimiz hafta bu üç isimle ilgili çeşitli analizlere yer veren Yunan medyasında dikkat çeken bir haberler yayımlandı.Yunan gazetelerinden birinde çıkan bir haberde yeni MİT başkanı ve eski cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da mercek altına alınarak 'Erdoğan, Fidan ve Kalın 3'lüsü Yunanistan için tehlike mi?' sorusunu sordu.Haberde, Hakan Fidan ile ilgili fazla bir bilginin olmadığına dikkat çekilirken Hakan Fidan-İbrahim Kalın ikilisinin oldukça güçlü karakterler olduğuna dikkat çekildi.Skandal ifadelerin de yer aldığı haberde bugünün tersine 'Türkiye'nin barışçıl bir politika yürüttüğüne dair söylemlerine Yunan halkı kanmasın' denildi.Yeni yönetimin Ege'deki niyetlerinin Yunanistan için bir tehlike arz ettiğini ifade eden gazete, Yunanistan-Türkiye arasındaki normalleşme döneminin sona erdiğini iddia etti.Geçtiğimiz haftalarda Yunan basını Hakan Fidan ile Yaşar Güler'i yakın markaja almıştı.Yunan gazetesi Proto Thema eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın artık görevde olmadığını ifade etti. Gazete, iki ismin de Türk-Yunan ilişkilerinde sert bir duruştan yana olduğunu ifade etmişti.Haberin devamında ise Yunanistan'ın eski ve ileride tekrar göreve gelmesi beklenen başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yeniden seçilmesi durumunda Türkiye'deki yeni kabine ile ilişkilerin iyiye gideceğinin umulduğuna yönelik beklentilerin olduğu belirtilmişti.Yunan haber ajansı Ant1news da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına yer vererek yeni kabinede yer alan isimleri sıralamıştı.