FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 2 ilde yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.