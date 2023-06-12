Diyarbakır'da oltacılar tutuklandı: MarketPlace üzerinden 37 ilde 62 kişiyi dolandırmışlar

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından, 'örgütlü olarak bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçunu işleyen örgütün 'MarketPlace' uygulaması üzerinden müşterileri WhatsApp uygulamasına yönlendirdikleri ve telefon satışı pazarlığı yaparak 'oltalama' yöntemiyle 37 farklı ilde 62 kişiyi dolandırdıkları bilgisi üzerine teknik ve fiziki araştırma başlatıldı.Mersin'de oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 6 adreste gerçekleştirilen operasyonda örgütün elebaşı olarak bilinen B.Y'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından B.Y. ve 3 zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.Örgütün suçta kullandıkları malzemelere el konuldu.