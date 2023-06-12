Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ortak basın toplantısında...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.(Cumhurbaşkanı Erdoğan) öncülüğünde son 21 yılda anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiştir. Sizlerin (anavatan Türkiye'nin) desteğiyle yeni siyaseti sonuna kadar sürdürmenin azim ve kararlılığı içindeyiz. Mavi Vatan emin ellerlerdir. Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye Cumhuriyeti'yle uyum içerisindedirAramızda bulunmanız bize güç veriyor.Kıbrıslı Türklerin Rumlar kadar egemenlik hakkı vardır.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini demokrasi içerisinde bir şölen havasında tamamladık. Bu Türki milletine yakışır bir şekilde gerçekleşmiş oldu. İlk yurt dışı ziyaretimi KKTC'ye yaparak bu geleneğimizi devam ettirmiş bulunuyoruz. Buradan Azerbaycan'a geçeceğim. Orada görüşmelerimizi yapıp Ankara'ya döneceğiz.Sayın cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde gündemimizdeki tüm konuları ele aldık. Elektrik imkanının sağlanması en büyük adımımız olacaktır. Bununla birlikte Kıbrıs'ta elektrik kesintileri gibi bir sorun kalmayacaktır. Kıbrıs Türkü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır. Kıbrıs Türklerinin gayretlerine rağmen Rum tarafının tavırları nedeniyle uzun bir süre heba edildi.Sayın cumhurbaşkanı ile bugün KKTC'nın mavi vatan meselesini de ele aldık.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.Başkan Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.Görüşmeye daha sonra KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.