Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine Sinan Oğan da eşlik edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Haziran’daki Azerbaycan ziyaretine Sinan Oğan da katılacak. Oğan’ın Bakü’de yapılacak Türkiye ve Azerbaycan heyetler arası görüşmede yer alması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimden sonra ilk ziyareti bugün KKTC'ye gerçekleştirecek. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek olan Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki yol haritasına ilişkin mesajlar verecek.
İkinci durak Azerbaycan
Yarınki durağı Azerbaycan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı İlham Aliyev ile Ankara-Bakü hattında iş birliğinin artırılması ve Kafkaslar'daki barış ve istikrar konuları ele alınacak.
Sinan Oğan da Erdoğan'a eşlik edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine Sinan Oğan da eşlik edecek. Oğan'ın iki ülke arasında gerçekleşecek heyetler arası görüşmelerde yer alması bekleniyor.
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