Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimden sonra ilk ziyareti bugün KKTC'ye gerçekleştirecek. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek olan Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki yol haritasına ilişkin mesajlar verecek.Yarınki durağı Azerbaycan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı İlham Aliyev ile Ankara-Bakü hattında iş birliğinin artırılması ve Kafkaslar'daki barış ve istikrar konuları ele alınacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine Sinan Oğan da eşlik edecek. Oğan'ın iki ülke arasında gerçekleşecek heyetler arası görüşmelerde yer alması bekleniyor.