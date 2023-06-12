Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Fenerbahçe'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti.Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahce 'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Erdoğan, paylaşımında "Tebrikler Fenerbahçe" yazılı Arda Güler'in de bulunduğu görsele de yer verdi.