CHP yandaşı Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Kibirle pişkinlikle seçmenle dalga geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 12'nci seçimden de boynu bükük ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. CHP lideri, parti MYK'sını yenileyerek 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi. CHP'deki iç karışıklık, genel başkanlığa göz kırpan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarıyla daha da alevlendi. İkili, 'değişim' vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na 'görevi bırak' çağrısı yaptı.Bu açıklamaları da görmezden gelen Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta katıldığı Sözcü TV canlı yayınında, seçimleri kaybetmediklerini öne sürüp kırsaldaki vatandaşların iradesini hedef aldı. 'Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı.' diyen Kılıçdaroğlu, 'Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş.' diye konuştu.Kılıçdaroğlu'nun tek adamlığı ve yaptığı skandal açıklamalar CHP tabanında da rahatsızlığa yol açtı. CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisi sonrası yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'tan önce rol yaptığını ve kendisini dibe çektiğini söyleyen Portakal, 'Kibirli bir bakış açısı var. Seçmenle dalga geçiyorsunuz. Hangi dünyada yaşıyorsunuz siz' ifadelerini kullandı.Portakal'ın CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları şöyle:'CHP'nin neden kaybettiğini anlıyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nu izlerken şunu düşündüm. Bir lider ancak kendisini bu kadar dibe çekebilir. Böyle kibirli bir bakış açısı olabilir mi? Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'tan önce ya rol yaptı, ya da hayal kırıklığı yaratıyorsunuz. Gururlu bir şekilde ayrılabilirsiniz. Ayrılmıyorsunuz. İnsanları küçümsüyorsunuz ya Doğu'daki Batı'daki ortadaki kıyıdaki diyerek. Siz demek ki İç Anadolu'yu tamamen bırakmışsınız. Böyle bir bakış açısı olabilir mi? Olmaması gerekiyor. Ağır yenilgi değildir diyor. Bunu söyleyen ana muhalefet partisi kusura bakmayın. İktidar değişmiyorsa, iktidarı değiştirecek muhalefettir. Bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız. Seçmenle dalga geçiyorsunuz.'