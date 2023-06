CHP'li İBB Şampiyonlar Ligi'nde sınıfta kaldı! İş bilmezliği İngiliz manşetlerinde

İstanbul 11 Haziran Cumartesi akşamı dünyanın büyük bir ilgi ile takip ettiği iki büyük etkinliğe ev sahipliği yaptı. Organizasyon ve planlamanın hat safhada olması gereken bu etkinliklerde maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) aldığı önlemler nedeniyle yetersiz kalındı.Ulaşım konusunda neredeyse her gün İstanbulluların sıkıntı yaşaması artık normal bir durum haline gelmişti. Bu durum Türkiye için böylesine önemli bir günde de devam etti. Toplu taşıma ve ulaşım konusunda mağduriyet yaşayan İstanbullular, İBB'ye tepki gösterdi.10 Haziran Cuma akşamı İstanbul'da hem UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı hem de dünyaca ünlü Hollywood Vampires grubunun konseri düzenlendi.Dünyaca ünlü futbolcular, şarkıcılar, çok sayıda ünlü isim Şampiyonlar Ligi final maçını statta izlemek amacıyla İstanbul'a geldi.Bu isimler arasında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe vardı. Aynı zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da maçı izleyenler arasındaydı.Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşen final maçı ve Sarıyer'deki konser etkinliğinin aynı gün olması bütün İstanbul'da ulaşım yoğunluğuna sebep oldu.Vatandaşlar toplu taşımada yaşanan aksamalar nedeniyle yolculuklarını yapamadı, bazı vatandaşlarsa evlerine gitmekte zorluk çekti. Turistler de ulaşım konusunda büyük zorluk yaşadı.Manchester City ile Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç gece 00.00'da bitmesine rağmen stat çevresindeki trafik saat 03.00 civarında bile oldukça yoğundu. Maçın ardından Başakşehir-Küçükçekmece arasındaki yolda uzun araç kuyrukları oluştu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla stada ulaşım için bir dizi önlem aldığını duyurmuştu. Maç günü 13.00-21.00 arası ring seferler koyulduğunu duyuran İBB, M9 Bahariye-Olimpiyat Metro hattının tüm gün kapalı tutulacağı, maç sonunda Olimpiyat istasyonundan hareket eden trenlerin sadece Mahmutbey ve Kirazlı istasyonlarında duracağı, Mahmutbey-Mecidiyeköy arasında yapılacak ekspres seferlerde araçların ara istasyonların durmayacağı, M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattındaki ekspres seferlerde araçların ara duraklarda durmayacağı belirtildi. Bunların yanı sıra ücretsiz İETT otobüslerinin çalışacağını da duyuran İBB bu derece önemli bir tarihi organizasyonda sınıfta kaldı.Maçtan önce ve sonra stat çevresinde yoğun taksi kuyrukları oluştu. Metrolardaki ve ek otobüs seferlerinde oluşan yoğunluktan kaynaklı vatandaşlar bölgeden uzun süre ayrılamadı.Maç öncesinde başlayan yoğunluk sebebiyle vatandaşlar İBB'ye sert tepki gösterdi. Stadyuma ulaşmak için kullanılan metro güzargahına yalnızca bileti olanların alınması da vatandaşların sorun yaşamasına sebep oldu.Vatandaşlardan birisi bu duruma şu sözlerle tepki gösterdi. 'Stadyuma ulaşmak için kullanılan metro güzergahına sadece bileti olanları almak kimin fikriyse Allah bin bir türlü belasını versin! Maç atmosferini, maç öncesi etkinlikleri görelim diye yola koyulduk İkitelli'de metrodan çıktık yüzlerce, binlerce yerli ve turist insanları dolmuşlarla taşıyan tipler metro çıkışını kapatmış bunları kullandık ve gittik tek gördüğümüz cadde boyunca biletsiz kalabalıklar. Pek bir olayı yok diye dönelim dedik ve dönemedik. Metro dönüş için de kapalıydı yasaktı, hiçbir İETT otobüsü yoktu bir tane bile sadece taraftar getiriyorlardı ve boş bir şekilde dönüyorlardı. Taksiler de hep dolu ve mesafeye göre alıyorlardı zaten yabancı olmadığımız için de hiç adamdan saymadılar bizi. Bir şekilde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yanındaki metroya ulaştık ve 2. yarıyı izleyebildik. Dönmeye karar verdiğimizde maça 1 saat 15 dakika kalmıştı. Ben o kadar maça gittim hem yurt dışı hem de burada Super Cup maçı gibi uluslararası maç da dahil böyle bir rezillik yaşamadım. Bu metro güzergahına sadece maç bileti olanlara açık olması rezaleti kimin kararıydı mutlaka bulunmalı!'Bir başka vatandaş ise 'Şampiyonlar ligine hazırmışlar' diyerek metrodaki bozulan yürüyen merdivenin videosunu paylaştı.İBB'nin maç günü olan 10 Haziran'dan sadece birkaç gün önce stat çevresinde çalışma yapması da İBB'nin iş bilmezliğini gözler önüne serdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 Haziran günü sosyal medya hesaplarından 'İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne hazır. İBB tüm birimleriyle görevde.' paylaşımını yaptı. İmamoğlu'na tepki gösteren bir vatandaş, 'UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline 2 gün kala yol yapmak süper bir icraat. Mis gibi asfalt kokusu ile insanlar kendinden geçip maç izler.' dedi.Öte yandan İmamoğlu'nun paylaşımına yanıt veren İsmet Demir isimli bir vatandaş da şunları vurguladı:'Neden stat ve çevresi karadan çekimle yapılıyor yeni kapıya gelince havadan çekimle gösteriyorsunuz? Ben söyleyeyim siz zahmet etmeyin stadın yollu yıllardır köy yolu gibi aydınlatması bile yok gece yürümek zorunda kalan insanlar karanlıkta yürümek zorunda kalıyorlar havadan çekim yapın stat çevresini de insanlar sizin iş mi yapıyorsunuz algımı yapıyorsunuz gözleriyle görsün rahmetli Kadir Topbaş'ın yaptığı yeri kendiniz yapmış gibi göstermeyin biraz dürüst olun dürüst tabi dürüstlük nedir biliyorsanız.' ifadelerini kullandı.Öte yandan üyeleri arasında Johnny Depp'in de bulunduğu Hollywood Vampires grubu da aynı akşam İstanbul'da konser verdi. Orada yaşanan durum da stat çevresinde yaşananı aratmadı. Sarıyer'de Bahçeköy yolu üzerinde bulunan Life Park konser alanında düzenlenen konser dolayısıyla çok sayıda vatandaş mağdur oldu.Bahçeköy'e giden iki farklı yolda da yoğun trafik oluştu, yollar 1 saatten uzun bir süre kapalı kaldı. Toplu taşıma araçları gerekçesi belirtilmeksizin iptal edilirken yolcular 1,5 saatten fazla otobüs bekledi. İBB yaptığı duyuruyla 19.10 ile 20.35 arasındaki seferlerin iptal edildiğini son dakikada açıkladı. Bu nedenle bazı vatandaşlar evlerine taksiyle dönmek zorunda kaldı.Ancak bu yeni bir durum değildi. Aynı hat üzerindeki sorunların uzun süredir devam ettiği biliniyor. Konserden bir gece önce aynı hattı kullanan Yakup Sakin isimli bir vatandaş kişisel sosyal medya hesabından, 'Dün 42HM adlı otobüs için Hacıosman'da tam 1 saat 10 dakika bekledik. 22:50 de 23:00 otobüsü için gittik. 23:00 iptal. 23:30 otobüsünü ise 00:00'a ertelemişler. 16 milyon için çalışıyorsunuz bahane. 10 ay sonra oy dileneceksiniz. İnsanlar unutur. Ben asla ve asla!' diyerek tepki gösterdi.Yaşanan aksaklıklarla ilgili İBB Medya Koordinatörlüğü, 'Maç dolayısıyla Valilik kararıyla bir hat sadece taraftarlara ayrıldı. Metro İstanbul'da 80 binden fazla vatandaş taşındı. Kirazlı metro hattı normal zamanda da çok yoğun oluyor. Bir aksaklık yaşanmadı.'İfadelerini kullandı.Konserin olduğu güzergahtaki otobüslerin iptal edilme sebebiyle ilgili ise 'sivil araç parklanması' gerekçe olarak gösterildi.Ulaşım uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul'da metro hattı uzunluğunun acil olarak 1000 kilometreye çıkarılması gerektiğini ifade ederek, Ilıcalı, şunları söyledi:'İstanbul'da son zamanda korkunç bir trafik var. Uluslararası navigasyon şirketlerinin yaptığı araştırmada İstanbul dünya birincisi. 30 dakikalık bir trafik yoğunluğuna 30 dakika daha ekleniyor. Yani toplu taşıma ulaşım yolculuğunda ve trafikte büyük aksaklıklar var. Trafik en önemli sorun İstanbul'da. Kısa ve orta vadeli çözümlere ihtiyaç var. Metro hattı 1000 kilometreye acil olarak çıkarılmalı. Yoksa trafik bunu kaldırmıyor. İnsanlar da buna katlanmak zorunda kalıyor. İki kat fazla yolda zaman geçiriyoruz. Metro yeterli değilse bu sıkıntılar daha da artar. İstanbul olimpiyatlara aday oldu ama trafikten dolayı verilmiyor. Otomobil trafiği yüzde 85'lere varıyor. Deniz taşımacılığı çok az.'Etkinlikler daha önceden belliydi. Belli önlemlerle trafik rahatlatılabilirdi. Bütün araçlara açık olmamalıydı yollar. Bu da muazzam bir kuyruğa neden olur. Ben de az önce maça giden bir arkadaşla birlikteydim. O da müthiş bir trafik vardı, saatlerce çıkamadığını söyledi. Önceden alınacak önlemlerle bu eziyet çektirilmeyebilirdi.'Metro kapasitesini de en yüksek kapasitede ve en sık aralıklarla kullanılarak ulaşım hızı artırılabilirdi. Teknik sıkıntı yoksa metro sıklığı sıklaştırılabilir, metronun çalışma aralığı 1,5-2 dakikaya düşürmek mümkün. 45 yıllık tecrübemle soruyorum: Metro tam kapasite yapıldı mı? Planlamayla ilgili çalışma yapıldı mı? Yapılmamış ki insanlar eziyet çekmiş.Turistler de ülkelerine dönüşte bunu anlatacaklar. Konserin olduğu alandaki toplu taşımanın iptal edilmesi de açıklanamaz. Bu tür etkinliklerde amaç toplu taşımayı en üst düzeye çıkarmaktır. İnsanlar Otobüsleri iptal edip otomobile mahkum edilemez.'Vatandaşların yaşadığı mağduriyetle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, şunları söyledi:'Günümüzde yapılan büyük etkinlikler, şehirlerin kültürel ve turistik değerlerini yükselterek yerel ekonomiye büyük katkılar sunabilmek için büyük rol oynamaktadır. Ülkemizin uluslararası tanıtımına, şehirlerimizin turistik değerini arttırmaya yönelik elde ettiğimiz fırsatlardan ikisini daha yeni geride bıraktık.'Dünyanın eşsiz şehirlerinden biri olan İstanbul, dün gece hem sporseverlerin hem de müzikseverlerin unutamayacağı anlara şahit oldu. Böylesine büyük organizasyonların yerel yönetimlere yüklediği bazı sorumluluklar olur. Şehrinize gelen misafirlerin kaliteli, kesintisiz ve ulaşılabilir hizmetleri sunmak birinci ödeviniz olur. Güvenlik ve ulaşım endişesi duymaması gereken ziyaretçilerin bu konuda aksamayan bir düzene entegre olmaları beklenir.'Şampiyonlar Ligi'nin final maçının ve Johnny Depp konserinin başından sonuna baktığımızda İBB yönetiminin plansız ve beceriksiz oluşunu bir kere daha gördük. İşin kötü yanı ise bunu zaten İstanbul halkı dört yılı aşkın süredir görüyor olmasının yanında bu sefer dünyanın her yerinden gelen turistler de şahit oldu.'Öylesine plansız bir yönetim ile karşı karşıyayız ki size şöyle ifade edeyim: Şampiyonlar Ligi finalinin 10 Haziran'da yapılması planlanırken maçın yapılacağı alana ulaşım için asfalt çalışması yapılması gerekiyor. Ancak İBB sadece üç gün önceden asfalt çalışmasını yapabiliyor.'Ulaşımın sürdürülebilir olmaması ve her gerçekleşen seferde yaşanan sıkışıklıklar, iptal edilen seferler, temiz ve hijyenik tutulmayan ulaşım hatlarının turistlerin gözünde nasıl bir intiba bıraktığını hayal bile edemiyorum.'Düşünün ki böylesine kalabalık organizasyonlarda insanların temizlik ihtiyacının karşılanmaması halinde nasıl bir tablo ortaya çıkardı. Ya da düşünmenize gerek yok aynı manzara İstanbul'da yaşandı. Lavabo ihtiyacını gideremeyen turistlerin yaşadığı zorlukları da ekleyin bu tabloya, işte İBB yönetiminin reva gördüğü tanıtım çalışması bu. Halbuki tanıtım ve reklam işlerine de çok ciddi paralar harcıyorlar. Sanırım bu bütçeyi İstanbul'un tanıtımına değil kendi ikbal ve ihtiraslarına yönelik kullandıkları için bu organizasyonlara ayıracakları bir bütçe kalmamış olabilir.'Bizim açımızdan, vatandaşlarımızın hayal kırıklığı yaşamasının yanında turistlerin böylesine büyük ve tarihi bir kentte katıldıkları bu büyük organizasyonlarda keyif almamaları da üzücü olmuştur. İBB yönetiminin başarılı olduğu bir alan olmadığını biliyorduk ama en azından İstanbul'un şanına yakışır bir misafirperverlik göstermelerini beklerdik. Çok şey beklemişiz.'İBB'nin plansızlığı yalnızca Türk basınında konu edinmedi. İngiliz basını da bu durumu ele aldılar. Maç günü oluşan toplu taşıma ve trafik sorununu gündeme taşıyan İngiliz The Guardian'ın haberinde 'Taraftarlar, UEFA'nın İstanbul Şampiyonlar Ligi finalinde bize sığır gibi davrandığını söylüyor' başlığıyla verirken yabancı taraftarların maç sonunda otele dönüş sırasında mağduriyet yaşadığını aktardı. Haberde, 'Atatürk Olimpiyat Stadı'nın dışındaki kaotik 'herkese ücretsiz', taraftarları 15 milden daha uzaktaki İstanbul'un merkezine götürmek için döşenen taraftarlarla dolu otobüslerin bir buçuk saatten fazla beklemesine neden oldu.' ifadelerine yer verdi.The Guardian'a konuşan 41 yaşındaki Steve Redmayne, 'Havai fişekler ve diğer her şeyle harika bir vitrin finali yapıp da hayranları geri getirecek herhangi bir altyapıya sahip olmamanın ne anlamı var' açıklamasını yaptı.Tüm bunların ardından İBB Başkanı İmamoğlu, tüm bu eleştirilere kulak tıkayarak, her şeyin yolunda gittiğini ifade ettiği bir paylaşım yaptı.