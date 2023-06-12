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Biden'dan F-16 hamlesi! İsveç'i öne süren Yunanistan sinsi planını kendi kendine itiraf etti

Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışı için formül aradığını ifade eden Yunan gazetesi Kathimerini, İsveç'in NATO'ya girme şartının masada olduğunu öne sürdü. Haberde ayrıca itiraf gibi bir cümleye yer verilerek ABD-Türkiye ilişkilerinin gelişmesini durdurmak için Yunan-Amerikan lobilerinin baskılarının devrede olduğu söylendi.

Biden'dan F-16 hamlesi! İsveç'i öne süren Yunanistan sinsi planını kendi kendine itiraf etti
Ekleme: 12.06.2023 - 10:30 Güncelleme: 12.06.2023 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Biden'dan F-16 hamlesi! İsveç'i öne süren Yunanistan sinsi planını kendi kendine itiraf etti
F-16 gündemi başta Türkiye ve ABD medyası olmak üzere, uzun zamandır dünyanın gündemini oldukça meşgul ediyor. Türkiye ve ABD dışında bu konuyu sıklıkla gündeme gelen ülkelerden biri ise Yunanistan.


Biden'dan F-16 hamlesi! İsveç'i öne süren Yunanistan sinsi planını kendi kendine itiraf etti
Yunan gazetesi Kathimerini'de yer alan bir haberde ABD lideri Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışı için formül aradığından bahsedildi.

Haberde NATO Zirvesi öncesi Biden'ın ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın ABD Kongresi'ndeki silah satışı ile ilgili kilit bazı isimleri telefon ile arayarak Türkiye'nin F-16 savaş uçağının satışı hakkındaki izlenimlerini değerlendirdiği ifade edildi.

Haberin devamında Türkiye'ye verilmesi muhtemel olan F-16'larla ilgili süreçleri bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğünü, ancak artık bu işi Beyaz Saray'ın devraldığı söylendi.

Haberde daha önce ABD'nin onlarca kere İsveç'in NATO'ya girmsenin F-16 satışı ile bir alakasının olmadığını söylemesine rağmen, F-16 satış şartının NATO-İsveç eksenine bağlı olduğu iddia edildi.

Biden'dan F-16 hamlesi! İsveç'i öne süren Yunanistan sinsi planını kendi kendine itiraf etti

Haberde aynı zamanda itiraf gibi bir cümleye yer verilerek 'Washington'daki yoğun Türk hareketliliği, Yunan-Amerikan baskı mekanizmasının mektuplar ve temaslarıyla dengeleniyor' denildi.

Yunan-Amerikan lobisi eylemlerinin etkinliğinin Beyaz Saray ve Atina'nın endişeleri sonucunda oluşturulduğından bahseden Kathimerini, 'Yunan tarafı F-16 davasnın kendi başına bir amaç değil, araç olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda ABD ile müttefikliği geliştiriyor. Yunan-Amerikan faktörü İsveç'in bir an önce NATO'ya katılmasının da şifrelerini içeriyor' denildi.

Aynı zamanda Kathimerini, Türkiye'ye nefret kusan ABD'li Senatör Chuck Schumer'in sözlerine de yer verdi. Schumer Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapmıştı.

Kathimerini'nin ifadelerine göre Schumer, 'Türkiye küresel istikrar için büyük bir tehdit. ABD'nin küresel kurallara ve uluslararası düzene saygı duyması hususunda Türkiye'ye güvenmesi gerektiği fikri, yalnızca tehlikeli bur durum değil. Bunun yanı sıra bizim ve müttefiklerimizin de güvenliğini tehlikeye atıyor' dedi.

Türkiye'nin işleyebileceği 'herhangi bir suçtan dolayı' ABD ve uluslararası toplumun diplomatik adımlar atması gerektiğini ifade eden Schumer F-16 satışına da değindi.

Senatör, 'F-16 satışının sonuçlarını ve bunun ABD ile müttefiklerimizin çıkarlarına uygun olup olmadığını değerlendirmek sonuç olarak ABD Kongresi'nin işi' dedi.

Biden'dan F-16 hamlesi! İsveç'i öne süren Yunanistan sinsi planını kendi kendine itiraf etti

ABD'nin F-16 konusunda Türkiye'ye yeşil ışık yakmasına rağmen Schumer gibi ABD'li senatör Bob Menendez de sürekli olarak benzer açıklamalarda bulunuyor. Menendez'in F-16 satışını engellemek için elinden gelen her şeyi yaptığı bilinenler arasında.

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